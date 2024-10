In diesen Schauspielkollegen war Monika Baumgartner verliebt

Monika Baumgartner (73) ist seit mehr als vier Jahrzehnten in der Filmbranche tätig – in so einer langen Zeit kann einiges passieren. Im Interview mit Freizeit Heute plauderte Monika nun ein bisschen aus dem Nähkästchen und verriet unter anderem, auf wen sie mal ein Auge geworfen hatte. "Oh mei, ich war total verliebt in ihn", schwärmte die "Der Bulle von Tölz"-Bekanntheit von ihrem einstigen Schauspielkollegen Elmar Wepper (✝79). Mit ihrer geheimen Liebelei sei Monika allerdings nicht allein gewesen. "Michaela May (72) hat mal erzählt, dass sie damals auch total verliebt war in ihn", gab Monika lachend preis und erinnerte sich rührend an den verstorbenen "Lommbock"-Star: "Er war wirklich ein toller Typ und so normal, nicht abgehoben. Ein kluger Kopf und bodenständig dabei."

Abgesehen von ihrem romantischen Interesse sprach Monika auch über ihre Zeit am Set von Der Bergdoktor. Seit 16 Jahren schlüpft sie in ihre Kultrolle und stellt als Elisabeth Gruber die Mutter des Bergdoktors dar, der in der Sendung von Hans Sigl (55) gespielt wird. Nach ihrer langen Zusammenarbeit habe die 73-Jährige manchmal sogar schon den Eindruck, dass sie wirklich mit ihrem Seriensohn verwandt sein könnte. "Wir werden uns auch optisch immer ähnlicher", erklärte Monika und ergänzte: "Manchmal stellen wir uns nebeneinander, schauen in den Spiegel und dann sage ich: 'Du, ich habe das Gefühl, wir haben die gleiche Nase und sehen uns auch sonst sehr ähnlich, wir sollten mal unser Blut untersuchen.'"

Mit ihrer Rolle in der zweiteiligen Filmreihe "Die Rumplhanni" gelang Monika im Jahr 1981 der große Durchbruch. Neben ihrer Leidenschaft zur Schauspielerei hat sich die "Der kalte Himmel"-Darstellerin in den vergangenen Jahrzehnten auch als Fernseh- und Theaterregisseurin einen Namen gemacht. Monika ist vielen außerdem durch ihre regelmäßigen Auftritte in bayerisch angehauchten Fernsehserien wie "Die Rosenheim Cops", Tatort, "Meister Eder und sein Pumuckl" oder "SOKO 5113" bekannt.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Elmar Wepper, April 2023

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

