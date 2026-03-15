Verona Pooth & Familie fordern Henssler in der Küche heraus

Verona Pooth (57) wird sich heute Abend einer ganz besonderen TV-Herausforderung stellen: In der neuen Folge von Grill den Henssler tritt die Moderatorin laut RTL gemeinsam mit ihrer ganzen Familie gegen Steffen Henssler (53) an. An der Seite der Moderatorin steht nicht nur Ehemann Franjo (56), sondern auch ihr ältester Sohn San Diego (22), der am Kochfeld seinen Ehrgeiz unter Beweis stellen will. Besonders im Fokus steht aber Nesthäkchen Rocco (14), das mit diesem Auftritt sein TV-Debüt feiert. Der jüngste Spross der Familie zeigt sich kämpferisch und serviert der Jury selbstgemachte Sommerrollen. Die ganze Familie Pooth präsentiert sich geschlossen und höchst motiviert, dem Fernsehkoch Paroli zu bieten.

Zuschauern wird schnell klar werden, dass sich nicht nur die prominenten Gäste ins Zeug legen müssen. Auch Steffen Henssler gerät ins Schwitzen – und das vor allem beim großen Finale. Ausgerechnet beim Dessert, klassischen Salzburger Nockerln, kommt es zu Technikpannen, die den Profikoch aus dem Konzept bringen. Ob der Restaurantchef seine Süßspeise trotzdem noch rechtzeitig auf die Teller zaubern kann, entscheidet sich unter den prüfenden Blicken der Jury. Über Sieg oder Niederlage wachen Tanzjuror Joachim Llambi (61), Moderatorin Jana Ina Zarrella (49) und Sternekoch Alexander Herrmann (54), die jeden Gang genau unter die Lupe nehmen. Durch den gewohnt humorvollen Abend führt Laura Wontorra (37), die frech nachhakt, wenn es am Herd brenzlig wird oder am Jurytisch dicke Luft herrscht.

Für Verona und Franjo ist der gemeinsame Auftritt eine besondere Momentaufnahme ihrer Familiengeschichte. Seit ihrem Umzug nach Dubai pendelt das Paar regelmäßig zwischen der Wüstenmetropole und Deutschland und gewährt in der Sendung Einblicke in den neuen Alltag fernab der alten Heimat. Sohn San Diego, der bereits eigene Wege geht, zeigt sich vor der Kamera als ambitionierter Hobbykoch, der in der Küche mit anpackt und seine Eltern unterstützt. Rocco erlebt bei "Grill den Henssler" hingegen seine erste große TV-Bühne und kann sich im Spiel mit seinem bekannten Familiennamen von einer ganz eigenen Seite zeigen. Beim gemeinsamen Tüfteln an den Gerichten wird sich heute Abend um 20.15 Uhr bei VOX zeigen, ob die Familie Pooth sich als eingespieltes Team präsentieren kann.

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RTL Franjo, Verona Diego und Rocco Pooth bei "Grill den Henssler"

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RTL Verona Pooth und Rocco Pooth bei "Grill den Hennsler"

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RTL / Jörn Strojny Die neue "Grill den Henssler"-Jury: Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi