Frisch verheiratete Maya Hawke schwärmt von ihrem Eheleben

Maya Hawke (27) schwärmt von ihrem Leben als Ehefrau. Bei der Weltpremiere ihrer romantischen Komödie "Wishful Thinking" im Rahmen der SXSW Conference & Festivals in Austin, Texas, sprach die Schauspielerin jetzt mit dem Magazin People über ihre Ehe mit Musiker Christian Lee Hutson. "Ich bin eine sehr, sehr glückliche Person, die im Moment sehr zufrieden ist, und ja, ich könnte nicht dankbarer sein", verriet die 27-Jährige. Das Eheleben sei bisher "absolut fantastisch", schwärmte die Stranger Things-Darstellerin. Erst vor rund einem Monat, am 14. Februar, hatte Maya ihren Partner in New York City geheiratet.

Für viele Fans kam die Hochzeit von Maya und Christian völlig überraschend – inklusive echter Star-Gästeliste. In einer Kirche in Manhattan feierten nicht nur ihre berühmten Eltern Ethan Hawke (55) und Uma Thurman (55) mit dem Paar, auch ihr Bruder Levon (24) war dabei. Zudem reiste ein großer Teil des "Stranger Things"-Casts an, darunter Finn Wolfhard (23), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24), Sadie Sink (23), Natalia Dyer (29), Charlie Heaton (32) und Joe Keery (33). Für ihren großen Tag setzte das Paar auf maßgeschneiderte Outfits von Prada: Maya in einem eleganten Brautkleid mit Bootsausschnitt und weiter Rockpartie, Christian im klassischen Smoking. Vor Kurzem zeigten sich die beiden erstmals nach der Trauung wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit: Bei einem Benefizkonzert für Tibet House in New York standen sie zusammen auf der Bühne und kuschelten anschließend backstage entspannt auf einem Sofa.

Kennengelernt hatten sich Maya und Christian schon vor Jahren im Studio, als sie gemeinsam Musik aufnahmen und an mehreren Alben zusammenarbeiteten. Erst Ende 2023 machten Fotos aus New York ihre Liebesbeziehung öffentlich, nachdem sie sich zuvor im privaten Umfeld nähergekommen waren. Maya hatte bereits im vergangenen Sommer im "Zach Sang Show"-Podcast durchblicken lassen, wie glücklich sie mit dem Musiker ist: Sie schwärmte davon, dass es etwas Besonderes sei, einen langjährigen Freund zu daten, der einen wirklich als Mensch kenne und nicht nur ein ideales Bild auf einen projiziere. Bei ihrer romantischen Valentinstags-Hochzeit führte schließlich ihr Vater Ethan die Braut zum Altar – ein sehr familiärer Moment, der Maya nun offenkundig mit umso mehr Freude in ihr neues Eheleben starten lässt.

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Imago Maya Hawke und Christian Lee Hutson, April 2025

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Getty Images Maya Hawke und Christian Lee Hutson beim Tibet House US Benefit Concert in der Carnegie Hall, New York, am 3. März 2026

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Getty Images / Jesse Grant Maya und Vater Ethan Hawke, Kalifornien 2018