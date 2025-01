Monika Baumgartner denkt nicht an "Der Bergdoktor"-Aus

Monika Baumgartner (73), bekannt aus der ZDF-Serie Der Bergdoktor, denkt offenbar noch lange nicht an den Ruhestand. Die Schauspielerin, die seit 2008 die Rolle Lisbeth Gruber spielt, betonte kürzlich in der Talkshow "Kölner Treff", dass sie weiterhin ein aktives Mitglied der Erfolgsserie bleiben wolle. "Ich möchte noch mitmischen", erklärte die Schauspielerin mit Nachdruck, als sie auf das Thema Rente angesprochen wurde. Ihre Fans können also aufatmen, denn ein Ausstieg steht für sie aktuell nicht zur Debatte.

Monika ist ein echtes Multitalent, das auch abseits des "Der Bergdoktor"-Sets beeindruckt. Privat wie beruflich hat sie viele Facetten: Von Theaterauftritten in München bis hin zum Fahren von großen Lkw ist sie nicht nur vielseitig, sondern auch energisch. Ihre Experimentierfreude und ihre humorvollen Geschichten brachten ihr nicht nur Respekt im Schauspielerberuf ein, sondern sorgten auch für Sympathien bei Kollegen und Fans. Besonders eng ist ihre Beziehung zu Hans Sigl (55), ihrem Seriensohn in der Serie – ein Band, das sich fast wie eine Familienverbindung anfühle, wie die Schauspielerin betonte.

Privat ist Monika kinderlos geblieben und sieht in den Beziehungen zu ihren TV-Kollegen eine Art Familie. "Solange ich das zusammenhalten kann, versuche ich das natürlich", sagte die Münchnerin und deutete dabei ihr Verantwortungsgefühl an, das sie auch auf ihre Rollen überträgt. Von einem Ausstieg beim "Bergdoktor" möchte sie den Fans zuliebe nichts wissen, gerade weil diese bereits früher mit echten Sorgenbriefen reagierten, als ihre Rolle vermeintlich ein gesundheitliches Problem hatte. Die taffe Schauspielerin blickt positiv in die Zukunft und scheint weiterhin bestens gewappnet zu sein, ihren Platz in der Fernsehlandschaft und auf der Theaterbühne zu behaupten.

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

