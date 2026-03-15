Ex-Prinz Andrew: Hausverbot in allen Promi-Lokalen in UK

Andrew Mountbatten-Windsor (66) wird nach seiner Festnahme im Zusammenhang mit den Epstein-Ermittlungen offenbar von Londons exklusivster Society komplett ausgeschlossen. Der 66-Jährige soll laut dem Magazin OK! mittlerweile faktisch aus allen bedeutenden Promi-Locations in Großbritannien verbannt worden sein. Seine Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit im Savage Club – gegründet 1857 und selbsternannt als "einer der führenden Bohème-Clubs für Herren in London", in dem sich die Mitglieder mit "Bruder Savage" anreden – wurde ihm formell aberkannt, noch bevor er aufgrund früherer Enthüllungen über seine Verbindung zu Epstein von der Polizei festgenommen wurde. In einer Mitteilung des Clubs hieß es: "Der Vorstand hat angesichts der jüngsten öffentlichen Entwicklungen beschlossen, dem Herzog von York die Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit zu entziehen. Diese Entscheidung wurde ausschließlich im Interesse der Wahrung der etablierten Traditionen und Standards des Clubs getroffen."

Insider berichten, dass dieser Schritt eine Kettenreaktion in der Hauptstadt auslöste: Clubmitgliedschaften werden nicht verlängert, Einladungen bleiben aus, und die Türen zu exklusiven Privatclubs und Celebrity-Restaurants in London und darüber hinaus sollen sich für ihn leise, aber konsequent schließen. "Sobald der Savage Club gehandelt hat, fühlten sich andere abgesichert", erklärte eine Quelle aus dem Clubumfeld gegenüber OK!. Andrew sei einfach zu kontrovers geworden. Ein weiterer gut informierter Insider der Hotelbranche bestätigte, dass Andrew mittlerweile auch in Restaurants und Clubs persona non grata sei. Die Betreiber wollten nicht, dass ihr Name mit seinen Besuchen in Verbindung gebracht werde, und hätten Angst vor Fotos, auf denen er vor ihren Geschäften zu sehen sei.

In den USA wächst derweil der Druck auf Andrew. Der US-Kongressausschuss fordert ihn auf, sich zu einem protokollierten Interview über seine Beziehung zu Jeffrey Epstein (†66) bereitzuerklären. Obwohl er rechtlich nicht gezwungen werden kann, aus dem Ausland zu kooperieren, steigt die politische Hitze. "Andrew weiß, dass der Kongress ihn im Ausland nicht vorladen kann, also ist Wegbleiben sein einziger Schutz", sagte ein Kongressmitarbeiter. Eine Quelle fügte hinzu, es gebe das Gefühl, dass Andrew sterben werde, ohne jemals wieder einen Fuß nach Amerika zu setzen. Andrew war nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt worden, während die Ermittlungen weiterlaufen. Fluchtbefürchtungen lassen Forderungen nach Abgabe seines Passes laut werden. Sein Bruder König Charles III. (77) hatte ihm bereits zuvor die royalen Titel entzogen und ihn aus der Royal Lodge verdrängt.

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles, September 2025

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Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026

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Getty Images, Getty Images König Charles und Prinz Andrew