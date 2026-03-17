Gewicht: Katie Price versichert ihren Fans, sie sei gesund

Katie Price (47) hat bei "Good Morning Britain" Stellung zu ihrem deutlichen Gewichtsverlust bezogen, nachdem dieser zuletzt für viel Wirbel gesorgt hatte. In der Sendung konfrontierte Moderatorin Susanna Reid (55) die 47-Jährige direkt mit ihrer Sorge um deren Gesundheit. "Katie, kann ich fragen, denn ich bin besorgt über dein Gewicht. Du bist sehr, sehr, sehr dünn", wandte sich Susanna in dem Gespräch am Montag an den Realitystar. Katie zeigte sich dankbar für die offene Frage und erklärte, dass sie sich der Bedenken bewusst sei. "Menschen, die mir online folgen, wissen, dass ich Gewicht verloren habe. Ich erkenne an, dass ich Gewicht verloren habe. Ich sehe zu dünn aus, ich sehe eingefallen aus", räumte die frühere Erotikmodel-Ikone ein.

Auf Nachfrage der Moderatorin, ob sie möglicherweise Abnehmmedikamente wie Ozempic verwende, stellte Katie klar, dass dies nicht der Fall sei. "Ich habe den Ärzten gesagt, alle denken, ich nehme Ozempic. Der Arzt meinte, anhand meiner Blutwerte kann man das nicht bestätigen", berichtete sie über ihre Arztbesuche. Die Mediziner hätten bei ihr einen Eisenmangel festgestellt und würden nun weitere Untersuchungen vornehmen. Zudem befinde sie sich derzeit in der Prämenopause. "Ich bin gesund, also macht euch keine Sorgen um mich", versicherte Katie ihren Fans. Bereits im Januar hatte sie in ihrer eigenen Show "The Katie Price Show" angekündigt, wegen der aufgetauchten Fotos, auf denen sie extrem dünn aussah, zum Arzt zu gehen.

Neben ihrem Gewicht thematisierte Katie in der Sendung auch ihre im Januar geschlossene Ehe mit Lee Andrews, die ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt hatte. Trotz der Kritik an ihrer Blitzhochzeit nach nur wenigen Tagen Bekanntschaft verteidigte sie ihre Entscheidung vehement. "Ich bin älter, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen", erklärte sie gegenüber Susanna. Die fünffache Mutter betonte, dass sie in der Vergangenheit toxische und von Gewalt geprägte Beziehungen erlebt habe, nun aber die Warnsignale erkenne. Mit Lee fühle es sich anders an als in all ihren früheren Beziehungen. Sie sei nur zweimal zuvor wirklich verliebt gewesen – in Dane Bowers (46) und Peter Andre (53). Ihre Familie zeige sich Berichten zufolge besorgt über die Verbindung, doch Katie stellte klar, dass sie glücklich sei und selbst über ihr Leben bestimmen könne.

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Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026