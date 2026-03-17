Sarah Connor spricht Klartext: So konnte sie ihre Ehe retten

Sarah Connor (45) hat in einem ehrlichen RTL-Interview über eine schwere Krise in ihrer Ehe mit Florian Fischer (51) gesprochen. Die Sängerin offenbarte, dass ihre Beziehung vor fünf Jahren an einem festgefahrenen Punkt angelangt war. "Ich war an einem so festgefahrenen Moment in meiner Beziehung und hab gedacht: Warum sind wir so? Wir sind doch so ein cooles Team. Warum haben wir uns jetzt so entfernt? Warum fühlen wir uns so fremd an und wie kommen wir wieder zurück?", erklärte die 45-Jährige. Das Interview fand nur wenige Stunden vor ihrem Konzert in Berlin statt. Die schwierige Phase habe sie in ihren persönlichsten Songs verarbeitet, die sie nun im Rahmen ihrer großen Arena-Tournee vor Tausenden Zuschauern präsentiert.

Die Musikerin beschrieb, dass sie nach Jahren, in denen sie alles für ihre Familie und ihren Job gegeben hatte, eine große Sehnsucht nach Selbstbestimmung und Autonomie verspürte. "Eigentlich hatte ich einfach ein großes Bedürfnis herauszufinden: 'Wer bin ich eigentlich, wenn keiner guckt?' Und ich bin auf Reisen gegangen. Ich habe wirklich meinen Rucksack gepackt und ich muss jetzt mal alleine sein und mich mal spüren in einem Umfeld, wo mich keiner kennt", erklärte Sarah. Sie ging ans Meer, tauchte und sammelte Kraft. Dabei entstanden Songs wie "Zusammen ist man weniger kaputt", in denen sie das intensive Gefühlschaos dieser Zeit verarbeitete. Durch offene und wertfreie Kommunikation mit Florian gelang es dem Paar schließlich, die Krise zu überwinden. "Ich glaube, das Wichtigste für eine lange Beziehung ist natürlich Vertrauen und der Wille, sich zu entwickeln, zu wachsen und einen Raum zu schaffen, in dem man wertfrei kommunizieren kann", so die Sängerin.

Sarah und Florian sind seit 2010 ein Paar und haben 2013 geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, zusätzlich zu den zwei weiteren Kindern der Sängerin aus ihrer früheren Ehe. Die beiden gelten in der Öffentlichkeit als Vorzeigepaar, doch Sarah betont, wie wichtig es ist, auch schwierige Gefühle ansprechen zu können. "Aber wirklich in der Lage zu sein, seinem Partner zu sagen: 'Das tut dir jetzt vielleicht weh, aber das ist das, wonach ich mich sehne, das ist das, was ich gerne probieren möchte'", erklärte sie im Interview. Florian ist nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Manager. Am Ende des Gesprächs machte Sarah ihm eine süße Liebeserklärung: "Es gab viele Kreuzungen, wo der mich geschützt hat vor dem, was ich wollte und mich in die richtige Richtung geschoben hat. Auch wenn ich es nicht wollte. Ich wäre nicht hier, wenn der nicht so ein gutes Management machen würde und auch gutes Caretaking."

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Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer

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Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer im März 2024

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Instagram / maddfischer Sarah Connor und ihr Mann Florian Fischer im Juni 2022