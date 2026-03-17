Eric Dane bei Oscars ignoriert: Familie ist tief enttäuscht

Eric Dane (†53) wurde bei den Oscars schmerzlich vermisst: Während in Los Angeles die größten Namen Hollywoods im "In Memoriam"-Segment geehrt wurden, tauchte der verstorbene Schauspieler in der TV-Übertragung nicht auf. Fans machten ihrem Ärger daraufhin in den sozialen Netzwerken Luft und fragten, warum Eric am Abend der Preisverleihung nicht auf der großen Leinwand zu sehen war. Wie eine Quelle nun gegenüber TMZ verriet, ist auch Erics Familie tief betroffen. Dennoch zeigten sie Verständnis für die Entscheidung: "Es war ein Jahr voller schwerer Verluste für die Branche."

Ein Insider der Academy erklärte hingegen laut TMZ, dass es sich keinesfalls um böse Absicht gehandelt habe. Vielmehr habe schlicht nicht genug Sendezeit zur Verfügung gestanden, um alle verstorbenen Persönlichkeiten in der Hauptsendung zu zeigen. Stattdessen verweist die Organisation darauf, dass jeder Name ausführlich auf der offiziellen "In Memoriam"-Seite der Academy gewürdigt wird. Dort ist Eric Seite an Seite mit Kollegen wie Gene Hackman (†95), Brigitte Bardot (†91) und James Earl Jones (†93) aufgeführt. Während viele diese Lösung kritisierten, hielten andere dagegen, dass Eric vor allem für seine TV-Rollen bekannt gewesen sei und ein Ausbleiben einer Ehrung bei den Emmys deutlich schwerer gewogen hätte.

Die Nachricht von Erics Tod erschütterte Fans und Kollegen weltweit. Der beliebte Schauspieler, bekannt aus Erfolgsserien wie Grey's Anatomy und Euphoria, verstarb am 19. Februar an Atemversagen. Als zugrunde liegende Ursache wurde die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) angegeben, eine schwere neurologische Erkrankung, die zu fortschreitender Lähmung führt. Neben seiner Frau Rebecca Gayheart (54), die ihn bis zu seinem Tod unterstützte, hinterlässt der Schauspieler auch zwei Töchter.

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Getty Images Eric Dane im Juni 2025

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Billie und Georgia in Paris

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