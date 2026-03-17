Katie Price verwirrt Fans mit skurriler Geburtstagsbotschaft

Katie Price (47) sorgt wieder einmal für Verwirrung bei ihren Fans. Die Reality-TV-Berühmtheit hat kürzlich eine Geburtstagsbotschaft für ihren Ehemann Lee Andrews auf Instagram geteilt, die viele Follower ratlos zurückließ. In der Instagram-Story postete Katie am Dienstag ein Foto der Geburtstagskarte, die sie für den 42-Jährigen ausgesucht hatte. Darauf war zu lesen: "To my forever husband, Happy Birthday! I will shall your whole life celebrating with you. I love you to infinity. Love from your wife Katie X." (Deutsch: "An meinen Mann für immer: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich werde mein ganzes Leben lang mit dir feiern. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit. In Liebe, deine Katie X.") Die ungewöhnliche Formulierung sorgte sofort für Gesprächsstoff, wobei zahlreiche Fans laut Mirror zugaben, "keine Ahnung" zu haben, was Katie damit eigentlich sagen wollte. Lee selbst zeigte sich jedoch begeistert von der Geste und schwärmte auf Instagram: "Meine Frau ist einfach die Beste".

Die Mutter von fünf Kindern hatte ihre Familie im Januar überrascht, als sie verkündete, zum vierten Mal geheiratet zu haben – und zwar einen Mann, den sie erst seit einer Woche kannte. Der Geschäftsmann und Katie waren in den vergangenen Wochen durch den verheerenden Krieg im Nahen Osten getrennt. Doch nun fühlte sich die TV-Persönlichkeit bereit, zu Lee nach Dubai zu fliegen.

Parallel verteidigt Katie ihren neuen Ehemann öffentlich gegen massive Zweifel. In der britischen Morgensendung "Good Morning Britain" sprach sie mit den Moderatoren Ed Balls und Susanna Reid (55) über die Vorwürfe, Lee sei ein Betrüger. Anlass waren unter anderem Spekulationen um seinen angeblichen Doktortitel von der Elite-Uni Cambridge. Katie stellte im Gespräch klar: "Er hat keinen PhD von Cambridge, es ist einer aus Spanien." Auf seinem Dienstpass stehe "Doctor Lee Andrews", auf seinem normalen Pass "Wesley Lee Andrews", erklärte sie weiter und betonte, sie habe alle nötigen Unterlagen gesehen. Auf die Sorge von Susanna hin, sie könne wieder an den Falschen geraten sein, antwortete die fünfmalige Braut nachdenklich: "Weiß man jemals wirklich, wer jemand ist? Wenn du dir meine früheren Ehen ansiehst – wusste ich da, wie sie enden würden? Manchmal glaube ich, dass du niemals wissen kannst, wer jemand ist..."

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026