Carly Rae Jepsen begrüßt ihr erstes Kind mit Ehemann Cole

Carly Rae Jepsen (40) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Sängerin brachte ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Cole M.G.N. zur Welt und verkündete die freudige Nachricht auf Instagram. In ihrer Story postete die 40-Jährige ein Spiegelselfie, auf dem sie ihr Neugeborenes in einem grün-weiß gestreiften Strampler in den Armen hält. "Die letzten zwei Wochen waren die besten meines Lebens. Willkommen auf der Welt, kleiner Mensch", schrieb Carly zu dem Schnappschuss. Weitere Details zum Baby, wie etwa das Geschlecht oder den Namen, behielt die "Call Me Maybe"-Interpretin bislang für sich.

Ihre Schwangerschaft hatte Carly im November 2025 bekanntgegeben. Die damals werdende Mutter teilte mehrere Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen sie neben ihrem Ehemann sitzt und ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Ende Januar zeigte sie sich dann erneut auf Instagram – diesmal in einer Bilderserie am Strand. Im Bikinioberteil und weiten Shorts umfasste sie ihren Bauch, während sie auf den Ozean blickte. In der Bildunterschrift verriet die Musikerin, dass sie und Cole bereits ein Lieblingsschlaflied für ihr Baby ausgewählt hätten. Cole lerne sogar, es auf der Gitarre zu spielen, erklärte sie.

Carly und Cole hatten im Oktober 2025 im Chelsea Hotel in New York geheiratet. Die intime Zeremonie fand im Bard Room des berühmten Gebäudes statt, wo rund 100 Gäste dabei waren. Ihre Verlobung hatte die kanadische Sängerin im September desselben Jahres auf Instagram verkündet. "Sehr verlobt hier", schrieb sie zu einer Fotoreihe, die das Paar in der Natur und beim Umarmen zeigt. Auf einem der Bilder war auch ihr Verlobungsring zu sehen – ein Ring mit dunklem Edelstein und goldenem Band.

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Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und Cole M.G.N., Januar 2024

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Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und ihr Baby, März 2026

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Instagram / carlyraejepsen Cole M.G.N. und Carly Rae Jepsen im November 2025

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