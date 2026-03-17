Betrunkene Frau beißt Security auf Howard-Carpendale-Konzert

Howard Carpendale (80) begeistert seine Fans derzeit mit seiner großen "Abschiedstour". Doch bei seinem Konzert in Erfurt kam es nun zu einem heftigen Zwischenfall: In der Messe Erfurt, die laut der Bild-Zeitung rund 12.500 Menschen fasst, rastete am vergangenen Freitag eine offenbar stark betrunkene Besucherin aus, nachdem sich andere Fans über ihr Verhalten beschwert hatten. Wie Thüringen24 berichtet, rückte daraufhin der Sicherheitsdienst an, um die Frau aus der Halle zu begleiten. Doch statt ruhig mitzugehen, eskalierte die Situation völlig – mit schmerzhaften Folgen für zwei Mitarbeiter der Security.

Laut Bild soll die Frau die Sicherheitskräfte nicht nur angeschrien und beleidigt, sondern auch körperlich attackiert haben. Sie habe um sich geschlagen und dabei zwei Mitarbeiter gebissen, die anschließend sogar kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch die hinzugerufene Polizei konnte sie zunächst nicht beruhigen: Die Beamten führten die Frau schließlich aus der Halle, doch selbst draußen vor dem Eingang kam es erneut zu Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitsdienst. Am Ende erhielt die randalierende Besucherin gleich mehrere Anzeigen, während das restliche Konzert planmäßig weiterlief.

Für die vielen Fans in der Messehalle stand an diesem Abend jedoch vor allem eines im Mittelpunkt: ein Wiedersehen mit Schlagerlegende Howard Carpendale, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Der Sänger präsentierte laut Bild ein umfangreiches Programm mit 32 Songs. Neben neuen Titeln durften seine größten Klassiker wie "Hello Again", "Deine Spuren im Sand" und "Ti amo" natürlich nicht fehlen. Mit seiner "Abschiedstour" und dem aktuellen Motto "Ein Sommer mit Euch" verabschiedet sich der Musiker Schritt für Schritt von den großen Bühnen. Nun bleibt abzuwarten, ob die künftigen Konzerte ruhiger verlaufen werden.

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Getty Images Howard Carpendale, Sänger

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Getty Images Howard Carpendale, August 2025

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