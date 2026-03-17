"Nicht gesund": Collien Fernandes reflektiert Trennungsgrund

Collien Fernandes (44) nimmt in der ZDF-Reportage "Terra Xplore: Trennung – und jetzt?" kein Blatt vor den Mund, wenn es um das Ende ihrer Ehe mit Christian Ulmen (50) geht. Die Moderatorin erinnert sich noch genau an den Tag im September 2025, als die Trennung öffentlich wurde. In einem Meeting nahmen Kollegen sie mitleidig in den Arm, und "diese Blicke alleine" seien "so ein bisschen belastend gewesen", erzählt sie dem Psychologen Leon Windscheid. Dabei hätte allen klar sein müssen, dass die Trennung keine spontane Entscheidung war. "Bevor man sich durch irgendwas durchquält, was gar nicht gut und gesund für einen ist, dann ist doch Alleinsein vielleicht auch erst mal okay", erklärt die 44-Jährige ihre Sichtweise.

Für die Dokumentation lässt Collien die Zuschauer auch an ihrem Neuanfang teilhaben. Auf Mallorca begleitet Leon sie zu einem Tattoo-Studio, wo sie ein Tattoo mit den Initialen ihres Ex-Mannes überstechen lässt. "Das Alte weg und was Neues hin", kommentiert sie den Schritt. In Hamburg wagt sie sich gemeinsam mit dem Psychologen auf eine Promi-Dating-App, zeigt sich dort aber wenig begeistert von den Kandidaten: "Ich will die alle nicht, das ist ja alles schlimm. Boah, kann ich mich direkt wieder abmelden?", reagiert sie genervt. Ob sie überhaupt wieder eine klassische Paarbeziehung möchte, weiß die Schauspielerin noch nicht. "Man muss ja nicht, um nicht alleine zu sein, sich dann in irgendeine Paarbeziehung flüchten", findet sie und überlegt laut: "Also, warum nicht einfach eine WG?"

Collien und Christian waren viele Jahre ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter, um die sie sich nach der Trennung weiterhin zusammen kümmern. In einem RTL-Interview hatte die Moderatorin bereits klargestellt, dass ein Liebes-Comeback ausgeschlossen sei. Aktuell genießt sie ihr Single-Leben und ihre wiedergewonnene Selbstbestimmtheit. Das Ende einer Beziehung müsse nicht als Scheitern gesehen werden, betont auch Paartherapeutin Nele Sehrt in der Dokumentation. "Du wirst wieder selbstbestimmter, du verlässt faule Kompromisse", erklärt die Psychologin. Collien stimmt zu: "Ich glaube, wir müssen insgesamt den Blick darauf verändern. Dass es eben nicht ist: 'Oh, du Arme!' Sondern, es ist eigentlich toll, dass man ... dass das geht."

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Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes beim Bundespresseball 2024 im Hotel Adlon Kempinski Berlin

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Imago Collien Fernandes bei der Tarzan Musical Premiere im Stage Theater Neue Flora in Hamburg am 20.11.2025

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Getty Images Collien Fernandes, Schauspielerin