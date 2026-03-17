Kampf mit Körperbild: Hilary Duff packt über Essstörung aus

Hilary Duff (38) hat sich jetzt in einem Interview offen über ihre Probleme mit ihrem Körperbild geäußert und an eine schwierige Zeit zurückgedacht. Im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (38) sprach die Schauspielerin über die enorme Belastung, die sie als Kinderstar durchleben musste. Hilary wurde bereits mit 13 Jahren durch die Serie "Lizzie McGuire" bekannt und wuchs damit in den 2000er Jahren vor der Kamera auf – einer Ära, die für ihre besonders toxische Diät- und Körperkultur berüchtigt war. Neben den üblichen Unsicherheiten, die die Pubertät mit sich brachte, musste sie sich auch mit öffentlichen Kommentaren über ihren Körper auseinandersetzen und wurde regelmäßig mit dünneren Kolleginnen verglichen.

In dem Gespräch erzählte Hilary, dass sie im Alter von 17 Jahren eine Essstörung entwickelte. Diese Phase fiel in eine extrem hektische Zeit ihres Lebens, als sie gleichzeitig auf Tour war und einen Film drehte. "Ich hatte definitiv eine Zeit lang damit zu kämpfen, mich anzupassen und die Kontrolle über etwas in meinem Leben zu erlangen", erklärte sie. Die Schauspielerin berichtete, dass sie damals versuchte, sich in eine bestimmte Schablone zu pressen, während sie gleichzeitig noch dabei war, ihre eigene Persönlichkeit zu formen. Glücklicherweise sei diese Phase relativ kurz gewesen, betonte die Schauspielerin im Podcast.

Um eine neue Perspektive zu gewinnen und ihren Fokus zu verschieben, brauchte es jedoch Zeit und wichtigere Dinge in ihrem Leben. "Ehrlich gesagt glaube ich, dass es einfach Zeit brauchte und größere Dinge, die in meinem Leben passierten – wie Kinder zu haben – die den Platz der anderen Dinge einnahmen, über die es sich nicht so sehr lohnte, sich Sorgen zu machen", sagte Hilary. Die vierfache Mutter machte deutlich, dass die Geburt ihrer Kinder ihr half, die Prioritäten in ihrem Leben neu zu ordnen.

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Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

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Getty Images Hilary Duff bei den Kids' Choice Awards 2003 in Santa Monica.

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Familie, November 2024