Möchte Stella Stegmann noch einmal ein Datingformat machen?

Stella Stegmann (28) machte sich als Bachelorette einen Namen, doch eine große Liebe fand sie in dem Format nicht. Bis heute ist die Reality-Darstellerin Single geblieben. Ob sie sich vorstellen könnte, noch einmal bei einer Datingshow mitzumachen, verriet Stella nun im Interview mit Promiflash. Ihre Antwort ist eindeutig: Vorerst möchte sie auf weitere Formate dieser Art verzichten. "Ich würde, glaube ich, lieber erst mal keine Datingshows mehr machen, sondern andere Formate", erklärte die 28-Jährige und begründete ihre Entscheidung mit den bisherigen Erfahrungen im Genre.

Für Stella ist das Kapitel Datingshow momentan abgeschlossen. "Ich habe jetzt das Datingshowgame auch so ein bisschen durchgespielt, würde ich sagen", führte sie weiter aus. Die Art und Weise, wie in solchen Sendungen Beziehungen angebahnt werden sollen, habe bei ihr einfach nicht zum Erfolg geführt. "Dieses Gezwungene, man muss sich daten, hat bis jetzt nicht funktioniert. Deswegen würde ich es jetzt erst mal nicht noch mal machen", so die Reality-TV-Bekanntheit. Dennoch schließt Stella nicht aus, in anderen TV-Formaten jemanden kennenzulernen. "In einem anderen Format, dass man jemanden kennenlernt, den man gut findet, kann ja auch immer passieren", sagte sie.

Vor drei Monaten sorgte Stella noch gemeinsam mit Josh Stanley (30) für Schlagzeilen. Die beiden wurden bei Love Island VIP als das perfekte Paar gefeiert und verließen die Show sogar als Gewinner. Doch nach dem Ende der Dreharbeiten wollten sich die großen Gefühle nicht einstellen. "Der Grund dafür war einfach, dass wir bemerkt haben, dass es mehr Freundschaft ist", sagte Josh damals im Gespräch mit Promiflash. Körperliche Nähe soll schon während der Sendung kaum stattgefunden haben. Auch nach dem Finale gab es für das Paar noch einen Versuch abseits der Kameras. Josh begleitete Stella zu ihrem ersten DJ-Auftritt und lernte sogar ihren Freundeskreis kennen. Doch das Verliebtsein blieb aus.

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Imago Stella Stegmann bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

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RTL ZWEI "Love Island VIP-Kandidatin Stella Stegmann 2025.

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RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025