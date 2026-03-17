Sängerin Lola Young spricht offen über ihre Kokainsucht

Lola Young (25) spricht erstmals offen über ihren Absturz im vergangenen Jahr: In der neuen Titelstory des Musikmagazins Rolling Stone erzählt die Sängerin, wie sie eine Kokainsucht entwickelte, während ihr Hit "Messy" gerade weltweit durch die Decke ging. Letzten September brach Lola bei ihrem Auftritt auf dem "All Things Go"-Festival schließlich auf der Bühne zusammen – kurz danach verschwand sie aus der Öffentlichkeit und nahm sich bewusst eine Auszeit, um ihr Leben zu ordnen. Heute steht sie wieder im Rampenlicht und feiert ihr großes Comeback, unter anderem mit einem Auftritt bei den Grammys.

Im Interview schildert Lola, dass das vermeintliche Traumjahr mit dem Erfolg von "Messy" für sie innerlich immer belastender wurde. Auf Tour wurde sie von einem Nüchternheitscoach begleitet, während sie mit ihrer Kokainabhängigkeit kämpfte. "Es war ein Wirbelwind, so verrückt und schön, aber auch sehr traurig", fasst sie ihre Gefühlslage zusammen. Dazu kam der Druck, jedes Angebot wahrnehmen zu wollen: Interviews, Promo-Termine, Auftritte. Lola erklärt, dass sie bereits seit Längerem offen über ihre psychische Gesundheit spricht – sie wurde unter anderem mit schizoaffektiver Störung und ADHS diagnostiziert – und dass all diese Faktoren zusammen sie schließlich an ihre Grenzen brachten. Nach dem Zusammenbruch auf dem Festival suchte sie ein holistisches Zentrum auf, das sich nicht nur um die Sucht, sondern auch um psychologische Therapie kümmert.

Den Moment ihres Zusammenbruchs auf der Bühne, der auf Social Media viral ging, hat Lola sich im Nachhinein angesehen – allerdings nur ein- oder zweimal. "Es ist nichts, wonach ich suchen möchte", sagt die Sängerin im Interview. Gleichzeitig empfindet sie den Vorfall heute als Wendepunkt, der ihr den Weg in ein neues, stabileres Leben ermöglicht habe. Ein wichtiger Teil ihrer Genesung sei es gewesen, einen Gang herunterzuschalten, sich freie Tage zu gönnen, Zeit mit Freunden und Menschen zu verbringen, die sie lieben. Negative Kommentare, die sie im Netz immer wieder zu lesen bekommt, versucht sie, gelassener zu betrachten: "Wenn du etwas machst, wird es immer ein paar Leute geben, die schlecht darüber reden."

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Imago Sängerin Lola Young bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, 7. März 2026

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Getty Images Lola Young, britische Popsängerin

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IMAGO / Bestimage Lola Young, Juni 2025