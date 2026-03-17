Bonnie Blue ist nach der Verhaftung auf Bali nun angeklagt

OnlyFans-Star Bonnie Blue (26) muss sich vor Gericht verantworten. Der 26-Jährigen wird Erregung öffentlichen Ärgernisses vorgeworfen. Die Creatorin erhielt laut Mirror am 16. März eine Vorladung per Post und soll am 22. April vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen. Die Anklage bezieht sich auf einen Vorfall vor der indonesischen Botschaft in der Great Peter Street in London Mitte Dezember. Dort soll Bonnie ein Video gedreht haben, in dem sie mit einer indonesischen Flagge eine sexuelle Handlung simuliert. Dies geschah, nachdem sie zuvor auf Bali verhaftet und aus Indonesien deportiert worden war.

Die Metropolitan Police bestätigte die Anklage gegenüber dem Mirror und gab weitere Details bekannt. Demnach habe die Polizei nach dem Vorfall am 15. Dezember Ermittlungen aufgenommen. Anfang Februar wurde die Influencerin dann unter Vorbehalt verhört. Anschließend wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die schließlich grünes Licht für die Anklage gab. Bonnie hatte das fragliche Video offenbar als Reaktion auf ihre Festnahme und Abschiebung von der indonesischen Insel gepostet, wo sie im Rahmen ihrer kontroversen Tour unterwegs war.

Privat stand die Creatorin zuletzt ebenfalls stark im Fokus der Öffentlichkeit. Vor wenigen Wochen hatte sie in einem luxuriösen Londoner Anwesen nach eigenen Angaben mit 400 Männern geschlafen und sei nun schwanger. Die Creatorin sprach auch darüber, in der Vergangenheit bereits eine vermeintliche Bestmarke aufgestellt zu haben, als sie in derselben Location mit über 1.000 Männern intim gewesen sei. Über ihr Privatleben und ihre Motive gibt sie vor allem auf Social Media regelmäßig Einblicke und sorgt damit immer wieder für Diskussionen in ihrer Community.

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026