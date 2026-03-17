Beatrice Egli beeindruckt Fans im extravaganten Latex-Outfit

Wer bei Beatrice Egli (37) an folkloristisch angehauchte Schlagermelodien und herzerwärmende TV-Auftritte denkt, der dürfte beim Anblick ihrer jüngsten Instagram-Fotos zweimal hingeschaut haben. Die Schweizer Sängerin, die 2013 als DSDS-Siegerin in die Herzen eines Millionenpublikums einzog, hat sich nun von einer Seite gezeigt, die viele ihrer Fans schlichtweg nicht kannten. In einem durchdacht inszenierten Schwarz-Weiß-Fotoshooting erscheint sie in einem enganliegenden Latex-Oberteil, das sich wie eine zweite Haut um ihre Figur schmiegt, kombiniert mit einer weit geschnittenen Lederschlaghose, die ihre Silhouette in die Länge zieht. Die Pose ist bewusst gewählt: Augen geschlossen, eine Hand ruhig auf der Brust – ruhig, fast meditativ, und von einer Intensität, die sofort fesselt.

Mit über 604.000 Abonnenten auf Instagram erreichte der Schnappschuss binnen kürzester Zeit ein riesiges Publikum – und löste dort einen wahren Begeisterungssturm aus. "Der Anblick lässt mein Herz schneller schlagen", heißt es dort. Beatrice selbst versah den Post mit den Worten "Ich liebe es so sehr, verschiedene Outfits und Looks auszuprobieren." Dieser Enthusiasmus überrascht nur auf den ersten Blick, denn wer sie ein bisschen genauer kennt, weiß, dass Mode für sie schon immer mehr war als bloße Äußerlichkeit. Beatrice hat mehrfach betont, wie wichtig es ihr ist, sich in dem, was sie trägt, vollständig wohlzufühlen – unabhängig davon, was andere darüber denken mögen. In einem Interview mit bigFM verriet sie sogar, dass sie sich gut vorstellen könnte, in die Modebranche zu wechseln, falls es mit Musik nicht klappen würde – und dass dabei vor allem Kollektionen für „Frauen mit Kurven" auf ihrer Wunschliste stünden. "Ich kann sehr gut nachempfinden, wie es ist für Frauen ist, die ein bisschen Rundungen haben", so die Sängerin.

Dass Beatrice heute so selbstverständlich und mit sichtbarer Freude mit ihrem Körper und ihrer Ausstrahlung spielt, ist das Ergebnis eines langen inneren Prozesses. Die Sängerin hat in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, wie verletzend Körperkritik für sie war – besonders in den Anfangsjahren ihrer Karriere. In einem Podcast des Magazins "Bunte" berichtete sie, dass ihr Äußeres schon mit 17 Jahren, bei ihren ersten Auftritten, "komplett auseinandergenommen" wurde – Worte, die ihr tief unter die Haut gingen. Heute klingt das anders. Entschlossen und ohne jede Entschuldigung sagt sie über sich: "Ich liebe meine Kurven in allen Formen und an allen Körperteilen. Ich bin so glücklich, dass ich mich heute wohlfühle in meinem Körper". Und das sieht man ihr bei dem neuen Bild auch an!

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Getty Images Beatrice Egli im April 2025

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Getty Images Beatrice Egli beim EM-Auftakt, Juli 2025

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Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Oktober 2022