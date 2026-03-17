Marke geknackt: Taylor Swift zwei Milliarden Dollar schwer

Taylor Swift (36) hat eine beeindruckende finanzielle Marke erreicht. Die Sängerin ist laut dem Magazin Forbes mittlerweile stolze zwei Milliarden Dollar, umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro, schwer. Noch im vergangenen Jahr lag ihr Vermögen bei rund 1,6 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro – ein enormer Sprung nach oben für die Musikerin, die bereits vor einigen Jahren zur Milliardärin wurde und sich damit in die Reihe der reichsten Prominenten einreihte. Das Wirtschaftsmagazin hat nun eine neue Bewertung ihres Vermögens vorgenommen und kommt zu einem beeindruckenden Ergebnis.

Taylors Reichtum speist sich aus verschiedenen Quellen. Etwa 800 Millionen Dollar stammen aus Musikrechten und Einnahmen aus ihren Tourneen. Ihr umfangreicher Musikkatalog wird allein auf rund 600 Millionen Dollar geschätzt. Hinzu kommen Immobilien, die die Musikerin überall in den Vereinigten Staaten besitzt. Zu ihrem Portfolio gehören unter anderem ein Anwesen in New York City und ein Haus in Los Angeles. Diese Liegenschaften werden zusammen auf etwa 110 Millionen Dollar taxiert. Besonders ihre jüngsten Projekte trugen maßgeblich zu dem Vermögenszuwachs bei, darunter die Disney-Plus-Produktionen "Taylor Swift: The End of an Era" und "The Eras Tour: The Final Show" sowie ihr äußerst erfolgreiches Projekt "The Life of a Showgirl".

Taylor begann ihre Karriere bereits als Teenager und entwickelte sich über die Jahre zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Mit zahlreichen Alben, ausverkauften Stadiontouren und einer treuen Fanbasis hat sie sich nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich einen Namen gemacht. Neben ihrer Musik ist die Amerikanerin auch für ihre strategischen Geschäftsentscheidungen bekannt, etwa den Rückkauf der Rechte an ihren frühen Alben. Aktuell führt sie eine Beziehung mit Travis Kelce (36), mit dem sie sich im August 2025 verlobte.

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Imago Taylor Swift im Dezember 2025 in New York City

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Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025