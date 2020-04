Damit wären also zwei Fußballmannschaften vollständig! Noel und Sue Radford haben es im Laufe der Jahre geschafft, zu Großbritanniens größter Familie heranzuwachsen. Im vergangenen Jahr hatten sie 21 Kinder. Eigentlich sollte die Familienplanung damit abgeschlossen sein – bis im vergangenen Oktober bekannt wurde: Baby Nummer 22 ist auf dem Weg! Nach fleißigen Schwangerschafts-Updates im Netz verkündet die Rasselbande nun: Ihr jüngstes Mitglied hat das Licht der Welt erblickt!

"Wir durften unser wunderschönes Mädchen Freitagnacht auf der Welt begrüßen. Wir sind alle so verliebt in sie", freuten sich die Eltern auf ihrer Instagram-Seite. Mit der Bekanntgabe des Babygeschlechts ist jetzt auch klar: Es steht unentschieden! Das Ehepaar hat nun elf Söhne und elf Töchter. Gegenüber The Sun erklärte Sue, dass nun wirklich keine weiteren Kinder folgen werden – allerdings hatte sie das auch schon vor der Ankunft ihres Neugeborenen behauptet.

Die mehrfache Mutter hatte mit 14 Jahren ihr erstes Baby bekommen – mittlerweile ist sie 45 Jahre alt. Der erstgeborene Sohn ist mittlerweile 30 Jahre alt. Die älteste Tochter Sophie hat mit 26 Jahren inzwischen selbst drei Kinder.

Instagram / theradfordfamily Die jüngste Tochter der Familie Radford, April 2020

Instagram / theradfordfamily Die Radford-Familie

Instagram / theradfordfamily Sue Radford im Januar 2020



