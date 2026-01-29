Hasselhoff-Schwestern verkaufen Haus der verstorbenen Mutter

Taylor Ann Hasselhoff (35) und Hayley Hasselhoff (33), die Töchter von Pamela Bach und David Hasselhoff (73), haben das Haus ihrer verstorbenen Mutter in Los Angeles verkauft, wie US Magazine berichtet. Das Anwesen wurde für 1,15 Millionen Euro verkauft, womit die Schwestern insgesamt rund 1,5 Millionen Euro aus dem Nachlass ihrer Mutter erhalten. Pamela, die von 1989 bis 2006 mit David verheiratet war, nahm sich im März 2025 im Alter von 62 Jahren das Leben. Die traurige Nachricht erschütterte die Familie, die daraufhin um Privatsphäre bat.

Nach Pamelas Tod übernahm Taylor die Verwaltung ihres Nachlasses, da ihre Mutter kein Testament hinterlassen hatte. Neben dem Erlös aus dem Hausverkauf gehörten zum Erbe auch weitere Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 1,55 Millionen Euro, abzüglich von Schulden in Höhe von etwa 393.000 Euro. In rührenden Abschiedsworten über Social Media äußerten sich die beiden Schwestern liebevoll über ihre Mutter. Hayley schrieb: "Ich werde dich in jeder Form lieben. Ich verspreche, stark zu bleiben und dich stolz zu machen." Auch Taylor teilte emotionale Worte und versprach, das Andenken an ihre Mutter zu bewahren.

Pamela und David hatten sich am Set von "Knight Rider" kennengelernt, wo Pamela als Gastdarstellerin mitwirkte. Trotz der Scheidung hielten die beiden Schauspieler stets freundschaftlichen Kontakt. Pamela beschrieb David einst als jemanden, den sie "immer lieben und für den sie immer Mitgefühl haben" werde. Die Familie Hasselhoff hat in dieser schweren Zeit viel Unterstützung erfahren, und Taylor sowie Hayley konzentrieren sich darauf, die Stärke und Werte, die ihre Mutter ihnen vermittelt hatte, weiterzutragen und füreinander da zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach and Taylor Hasselhoff, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images David Hasselhoff mit seinen Töchtern Taylor Ann (l.) und Hayley, April 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach