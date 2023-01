Hayley Hasselhoff fährt im Rollstuhl zu ihrem nächsten Flug

Da war sie wohl zu schnell unterwegs. Die amerikanische Schauspielerin Hayley Hasselhoff (30) war als erstes Curvy-Model in der Geschichte des Playboys auf dem Cover abgebildet worden. Die Tochter des Baywatch-Darstellers David Hasselhoff (70) wollte damit zur Selbstliebe aufrufen und Frauen Mut machen, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Am Donnerstag war sie wohl auf dem Weg zu einem neuen Projekt und war dabei etwas zu schnell unterwegs.

Als sie an dem Londoner Flughafen ihren Anschlussflug erreichen wollte, stürzte Hayley dabei und verstauchte sich dabei den Knöchel, wie das amerikanische Magazin MailOnline berichtete. Auf Bildern ist zu sehen, dass sie danach mit einem Rollstuhl zum nächsten Gate transportiert wurde. Ihren Anschlussflug, den sie eigentlich erreichen wollte, verpasste sie durch Sturz aber trotzdem. Dennoch ließ sie sich ihre gute Laune nicht nehmen und lächelte bei der Ankunft am Gate in ihrem plüschigen Outfit.

Doch trotz ihres positiven Auftritts in dem Playboy-Magazin war sie nicht immer ein Vorbild für ihre Fans. Als Hayley 2017 mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, musste sie eine Haftstrafe von sechs Monaten befürchten. Dazu kam es nicht, jedoch bekam sie ein Strafmaß von drei Jahren auf Bewährung, eine Geldstrafe in Höhe von 390 Dollar und ein 90-tägiges Anti-Alkoholprogramm.

Anzeige

Getty Images Hayley Hasselhoff, Curvy-Model

Anzeige

Getty Images Hayley Hasselhoff im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Hayley Hasselhoff im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de