Ein Mädchen: David Hasselhoff ist erstmals Opa geworden

David Hasselhoff (72) hat allen Grund zur Freude: Seine Tochter Taylor Ann (34) ist Mutter geworden! Superstolz verkündet der Ex-Baywatch-Star die Geburt seiner Enkeltochter auf Instagram, indem er ein Bild postet, auf dem er das neugeborene Baby behutsam in den Armen hält. "Ein weinender Opa. Sie ist perfekt, wow. Ich bin so gesegnet", schreibt er ganz gerührt dazu. In seiner Story gibt David auch den Namen seiner Enkeltochter bekannt: London. Dazu teilt er ein Foto von seiner Tochter im Krankenhausbett mit den Worten: "Ich liebe euch – Tay und London – für immer."

Die Nachricht von Davids erstem Enkelkind kommt nur wenige Monate, nachdem seine jüngere Tochter im Februar 2023 ihre große Liebe Madison Fiore in Kalifornien geheiratet hat. Bei der Zeremonie führte David seine Tochter zum Song "Bittersweet Symphony" zum Traualtar – ein emotionaler Moment, der nun durch die Geburt der kleinen London weiter gekrönt wird. Davids freudiges Posting zieht nun zahlreiche Glückwünsche nach sich. "Das ist fantastisch! Herzlichen Glückwunsch, David und Taylor Ann, und der ganzen Familie! Ich kann nicht glauben, dass das Mädchen, das ich als Kindermädchen betreut habe, jetzt eine Mami ist", kommentiert eine Freundin. Ein Fan meint: "Herzlichen Glückwunsch, David! Dein Enkelkind hat den coolsten Großvater aller Zeiten, The Hoff."

Neben Taylor Ann hat David noch eine weitere Tochter, Hayley (31), die als erfolgreiches Plus-Size-Model tätig ist. Der Hollywoodstar spricht in Interviews oft über seine enge Beziehung zu seinen Töchtern Taylor und Hayley, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Pamela Bach großzog. Auch nach der Scheidung 2006 blieben seine Kinder seine Priorität. Der regelmäßige Austausch liebevoller Momente mit seinen Töchtern auf sozialen Medien verdeutlicht die starke Bindung dieser Familie.

Instagram / davidhasselhoff David Hasselhoff mit seiner Tochter und dem Enkelkind

Getty Images David Hasselhoff mit seinen Töchtern Taylor Ann (l.) und Hayley, April 2017

