Nach ihrer Hochzeit: David Hasselhoff schwärmt von Tochter

David Hasselhoff (70) schwelgt in Erinnerungen an die Hochzeit seiner Tochter Taylor Ann (32)! Seit Dezember 2021 ist die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Liebsten Madison Fiore zusammen. Jetzt haben sie den nächsten Schritt gewagt und sich vor 186 Gästen das Jawort gegeben. Zum Altar wurde Taylor natürlich von ihrem Papa geführt und sie zeigte sich sichtlich gerührt davon. Auch der Schauspieler ist ganz sentimental: David hat Taylors Hochzeit total genossen!

"Taylor Ann hat noch nie so schön ausgesehen wie bei ihrer Hochzeit. Sie hat mich umgehauen", schwärmte David gegenüber Hello! von der frisch Vermählten. Sie hatte an ihrem großen Tag ein perlenbesetztes Meerjungfrauenkleid und dazu einen langen Schleier getragen. Doch natürlich begeisterte nicht nur Taylors Aussehen ihren Papa. "Ich bin so stolz, ihr Vater zu sein. Es war einer der glücklichsten Tage in meinem Leben", machte er deutlich.

Taylor Ann ist Davids älteste Tochter und stammt aus seiner Ehe mit Christine Bach. Mit ihr hat er auch noch Tochter Hayley (30). Inzwischen ist "The Hoff" selbst zum dritten Mal verheiratet: 2018 schritt er mit seinem ehemaligen Fan Hayley Roberts vor den Traualtar.

Anzeige

Instagram / tay Taylor Ann Hasselhoff und ihr Mann Madison im Februar 2023

Anzeige

Getty Images David Hasselhoff mit seinen Töchtern Taylor Ann (l.) und Hayley, April 2017

Anzeige

Getty Images David Hasselhoff mit seiner Frau Hayley Roberts, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de