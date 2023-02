David Hasselhoffs Tochter Taylor Hasselhoff hat geheiratet!

Taylor Ann Hasselhoff (32) ist unter der Haube! Die Tochter von David Hasselhoff (70) war bereits in jungen Jahren in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten und nahm an verschiedenen TV-Formaten teil. Doch auch in Sachen Liebe scheint die Schauspielerin Erfolg zu haben: Im Dezember 2021 lernte die Blondine ihren Freund Madison Fiore über eine Dating-App kennen. Mehr als ein Jahr später wagt das Paar den nächsten Schritt – Taylor hat geheiratet!

Wie People berichtet, haben sich die zwei vergangenen Samstag bei einer romantischen Trauung in Anwesenheit von 186 Gästen das Jawort gegeben. Kein Geringerer als David führte die Braut zum Altar, für Taylor war dies ein sehr emotionaler Augenblick! "Ich glaube, der Grund, warum ich anfing zu weinen war, als ich meinen Vater sah, denn er war einfach so ein großes Licht in meinem Leben. Er ist auch so unterstützend und liebevoll, und ich weiß, wie sehr er sich um mein Wohlbefinden und mein Glück sorgt", erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Für die Frischvermählten geht es nach der Hochzeit in die Flitterwochen nach Costa Rica. Ob Taylor und Madison bereits an gemeinsamen Nachwuchs denken? "Wir werden auch bald versuchen, Kinder zu bekommen, was schon immer ein Traum von mir war, eine große Familie mit einem tollen Partner zu haben und das Gleiche mit ihm", verriet die 32-Jährige im People-Interview.

Instagram / tay Taylor Hasselhoff mit ihrem Mann Madison

Instagram / tay Madison mit seiner Frau Taylor Hasselhoff

Instagram / tay Taylor Hasselhoff mit ihrem Mann Madison

