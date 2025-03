David Hasselhoff wirkt nach Tod seiner Ex niedergeschlagen

David Hasselhoff (72) wurde erstmals in der Öffentlichkeit gesehen, nachdem seine Ex-Frau Pamela Bach Suizid begangen hatte. Der Schauspieler wurde in Calabasas, einem Stadtteil von Los Angeles, beim Spaziergang mit einem Freund gesichtet – das zeigen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Gekleidet in ein schwarzes T-Shirt, Jogginghose und eine blaue Baseballkappe versuchte er, unauffällig zu bleiben. Anfang März wurde Pamela in ihrem Haus in den Hollywood Hills tot aufgefunden. Sie hatte durch eine Schussverletzung am Kopf ihr Leben beendet – ein Ereignis, das David laut eigenen Aussagen zutiefst erschütterte.

Pamela und David waren von 1989 bis 2006 verheiratet. Die 62-Jährige hinterlässt zwei Töchter – Taylor und Hayley – aus der gemeinsamen Ehe. Die ehemalige Schauspielerin und Reality-TV-Teilnehmerin plante Berichten zufolge ein neues Reality-Show-Projekt namens "Over the Hills". Sie arbeitete über 18 Monate an dem Konzept, das von den Leben prominenter Persönlichkeiten in den Hollywood Hills handeln sollte. Tragischerweise kam es nie zu den geplanten Dreharbeiten. Kurz vor ihrem Tod wurde Pamela von ihrer Familie als vermisst gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte sie tot in ihrem Haus fanden. Ihre Tochter Taylor teilte auf Instagram emotional berührende Kindheitsfotos und schrieb: "Mama, ich liebe dich so sehr, der Schmerz ist unerträglich."

Die Ehe von David und Pamela galt in der Öffentlichkeit als turbulent. Nach der Scheidung im Jahr 2006 führten die beiden einen langwierigen Streit über Unterhaltszahlungen, der bis mindestens 2017 andauerte. Während der Scheidung und in den schwierigen Jahren danach sorgte ein privates Video von David unter Alkoholeinfluss für Schlagzeilen, das ihre Beziehung weiter belastete. Trotz allem bleibt vor allem die Erinnerung an ihre gemeinsamen Erfolge und ihre Töchter, mit denen Pamela regelmäßig stolz auf Social Media posierte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach-Hasselhoff, 2005