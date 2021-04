Zum ersten Mal in der Geschichte des Playboys ziert ein Curvy-Model das Titelblatt des Magazins – und noch dazu ist die kurvige Blondine auf dem Cover keine Unbekannte! Hayley Hasselhoff (28) ist die Tochter von Kult-Sänger und Schauspieler David Hasselhoff (68). Der Promi-Spross will nun nicht nur als Model durchstarten, sondern dabei auch noch ein wichtiges Zeichen in der Gesellschaft setzen.

Vor allem will die 28-Jährige Frauen zur Selbstliebe ermutigen und dazu aufrufen, sich von gesellschaftlichen Schönheitsstandards zu entfernen, um stattdessen den eigenen Wert zu erkennen, erzählte Hayley gegenüber Bild. Nachdem sie selbst Erfahrungen mit Mobbing gemacht hat, will sie anderen nun zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. "Alle Frauen sollen sehen, dass sie erwünscht sind und jedes Recht haben, ihren Körper zu feiern – egal mit welcher Form oder Größe", erklärte die Beauty. Dem Playboy ist sie demnach dankbar, dass er ihr als Curvy-Model diese Chance gegeben und diesen "bedeutsamen Moment für die Curvy-Community" ermöglicht hat.

Und auch Hayleys berühmter Vater ist mächtig stolz auf die Arbeit und Intentionen seiner jüngsten Tochter. Der Baywatch-Star habe sie immer sehr unterstützt, berichtete die Blondine. "Er sagt, es sei ein großartiger Schritt in die richtige Richtung", erzählte sie außerdem über die Ansichten des "Looking for Freedom"-Interpreten.

Anzeige

Getty Images Hayley Hasselhoff in der Marina Rinaldi Boutique, 2019

Anzeige

Getty Images Hayley Hasselhoff und David Hasselhoff in der Marina Rinaldi Boutique, 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Ann Hasselhoff, David Hasselhoff und Hayley Hasselhoff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de