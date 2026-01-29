Beauty-Operation: Amira Aly holt sich ärztlichen Rat ein

Moderatorin Amira Aly (33) denkt laut über eine Schönheitsoperation nach – und holt sich dafür bereits ärztlichen Rat. In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" schildert sie im Gespräch mit Expertin Paula Lambert offen, dass sie mit ihren Schlupflidern unzufrieden ist und eine OP plane. Amira erzählt, sie habe ihren Arzt gefragt, wie er ihre Augen einschätze, weil sie das Gefühl habe, die Lider würden "immer tiefer hängen" und es werde "immer wilder". Der Mediziner habe ihr zwar erklärt, dass sich das Problem mit der Zeit noch verschlimmern könne, ihr aber gleichzeitig geraten, mit einem Eingriff noch zu warten. Dennoch macht die zweifache Mutter deutlich, dass sie die Operation für die Zukunft fest einkalkuliert.

Im Podcast berichtet die gebürtige Österreicherin, sie habe sich genau informiert und kenne viele prominente Beispiele, bei denen eine Lidstraffung zu einem sichtbar verjüngten Look geführt habe. "Das macht ja was mit deinem Gesicht. Du siehst ja fünf bis zehn Jahre jünger aus. Frischer und wacher", sagt Amira über den möglichen Effekt des Eingriffs. Auf Hilfsmittel wie Klebestreifen, die die Schlupflider kurzfristig straffen sollen, möchte die gelernte Visagistin aber verzichten. Diese müsse man jeden Tag neu anbringen, außerdem seien sie beim Blinzeln oder bei geschlossenen Augen zu erkennen. Stattdessen setzt sie im Alltag auf ein Seidenkissen, das angeblich Falten vorbeugen und den Teint am Morgen frischer wirken lassen soll. "Ich wache mit diesem Kissen auf und sehe nicht mehr so verpennt aus wie sonst", erklärt sie.

Dass Amira ihren Körper liebt und selbstbewusst in Szene setzt, zeigte sie bereits vor einigen Monaten mit ihrer Unterwäsche-Kampagne für Lascana. Dafür stand die Moderatorin das erste Mal überhaupt in Dessous und Bademode vor der Kamera – und strahlte dabei vor Selbstbewusstsein. "Es war alles in allem sehr aufregend, ungewohnt und schön", verriet Amira damals im Gespräch mit RTL. Der Shooting-Traum war ein lang gehegtes Ziel: "Ich möchte das auch", habe sie schon als Kind gedacht, als sie Models auf großen Plakaten sah. Mit ihrer Kampagne wollte die Influencerin auch anderen Frauen Mut machen, sich im eigenen Körper so schön und stark zu fühlen wie sie selbst.

Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg

Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin