Ohne Nicola: Die Beckhams wollen nur Sohn Brooklyn zurück

Der Riss in der Beckham-Familie vertieft sich: Laut dem Magazin People sind David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) zwar bereit, sich mit ihrem entfremdeten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) auszusöhnen, aber nur unter einer Bedingung – ohne seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) an seiner Seite. Das berichtet das US-Magazin unter Berufung auf mehrere Insider. Demnach hätten die Eltern signalisiert, sie würden Brooklyn sofort wieder in die Arme schließen, doch mit Nicola gebe es keine Basis. Der Zeitpunkt ist brisant: Erst vergangene Woche hatte Brooklyn auf Instagram klargestellt, dass er keine Versöhnung wolle und seiner Mutter schwere Vorwürfe machte.

People zitiert eine Quelle, die behauptet: "Die Beckhams haben nicht die Absicht, sich mit ihrem Sohn zu versöhnen, solange Nicola im Bild ist." Ein weiterer Insider hält dagegen, dass Brooklyn dieses Ultimatum nicht annehmen werde und sich in den vergangenen Jahren von Nicola stärker unterstützt gefühlt habe als jemals zuvor von seinen Eltern. Aus dem Umfeld der Beckhams heißt es hingegen, David und Victoria seien strategisch in ihrem öffentlichen Auftreten, hätten Brooklyn aber immer unterstützt und glaubten, dass er mit der Zeit zurückkehren werde. Offizielle Kommentare der Beteiligten blieben bislang aus.

Die öffentlichen Vorwürfe von Brooklyn umfassten Behauptungen, wie seine Eltern hätten "systematisch Lügen verbreitet" und dabei "unschuldige Menschen geschädigt, nur um ihre Fassade aufrechtzuerhalten". Diese trafen David und Victoria an einem empfindlichen Punkt. Wie PR-Expertin Kayley Cornelius gegenüber Mirror erklärte, steht viel mehr als das Familienglück auf dem Spiel: "Für das Paar ist dies die schlimmste Albtraum-Situation." Inzwischen rechnet sie mit wirtschaftlichen Folgen, vor allem für den Ex-Fußballstar mit seinen lukrativen Luxus-Deals und für Victorias Beauty-Label. Werbedeals und Kooperationen sollten laut Einschätzung der Expertin auf Eis gelegt werden, neutral gehaltene Pflichtauftritte wären unausweichlich gewesen. Die perfekte Familienmarke, so Kayley, sei nun durch den Bruch erstmals ernsthaft in Gefahr geraten.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Harper Seven, David, Cruz und Victoria Beckham