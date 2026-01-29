So süß gratulieren die Geissens Robert zum 62. Geburtstag

Große Gefühle zum großen Tag: Robert Geiss (62) hat in Monaco gestern seinen 62. Geburtstag reingefeiert – und bekam von seiner Familie mehr als nur Konfetti und Champagner. Während der TV-Millionär, bekannt aus "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", mit Freunden und Familie anstieß, nutzte Ehefrau Carmen (60) heute die Bühne für eine persönliche Botschaft auf Instagram. "Manchmal kann ich nicht mit dir …", schrieb sie offen über ihre jahrzehntelange Beziehung. Doch sofort folgte das Bekenntnis, das unter die Haut geht: "Aber ohne dich geht schon mal gar nicht."

Carmen legte in ihrem Post nach und formte daraus eine kleine Liebeserklärung, die viele Fans berührte. "Du bist für so viele ein Fels. Für mich bist du Zuhause", schrieb die Reality-Ikone weiter und setzte noch eins drauf: "Dein Herz ist größer als jedes Geschenk, deine Loyalität wertvoller als alles, was man kaufen kann, und deine Liebe ist das Schönste, was mir je passiert ist. Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk." Davina (22) gratulierte ebenfalls öffentlich und dankte ihrem Vater für all die gemeinsamen Erinnerungen: "Ich bin so unglaublich glücklich, dich als meinen Vater zu haben", schrieb sie auf Social Media. "Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können, und ich bin dir unendlich dankbar – heute und für immer."

Robert und Carmen sind seit 1994 verheiratet, ihre Liebesgeschichte können Fans seit 2011 im TV verfolgen – samt Höhen, Tiefen und vielen glamourösen Momenten. Tochter Davina und ihre Schwester Shania (21) wuchsen vor laufenden Kameras auf, erst im vergangenen Monat feierte die Millionärsfamilie ihr 15-jähriges TV-Jubiläum mit einer Party in Dubai. Wer die beiden kennt, weiß: Carmen liebt große Worte genauso wie kleine Gesten, während Robert oft der ruhige Pol ist, der lieber macht als redet. Die Geburtstagsgrüße zeigen, wie die Familie miteinander funktioniert – direkt, eng verbunden und mit einem Humor, der auch mal durchblitzen darf, wenn es emotional wird.

Instagram / carmengeiss Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026

Gregorowius,Stefan/ActionPress Carmen und Robert Geiss mit ihren Töchtern Davina Shakira (l.) und Shania Tyra im Jahr 2016