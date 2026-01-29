Nach Trennung von Shaun: Nina Dobrev flirtet wild auf Party

Nina Dobrev (37) sorgt beim Sundance Film Festival für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin, die sich im September nach fünf Jahren Beziehung von Snowboard-Star Shaun White (39) getrennt hat, tauchte auf einer Party zu Ehren des neuen Films von Freundin Zoey Deutch (31) auf – und legte dort einen echten Flirt-Auftritt hin. Wie Page Six berichtet, zeigte sich Nina in Park City besonders interessiert an einem dunkelhaarigen Mann mit Schnurrbart und Mütze, den ein Augenzeuge als "hot AF" beschrieb. Die Vampire Diaries-Darstellerin soll selbst die Initiative ergriffen haben. Sie sprach den Unbekannten an, wollte wissen, was er auf der Party macht, und am Ende tauschten die beiden sogar ihre Telefonnummern aus.

Laut dem Bericht ließ sich Nina ihre frische Trennung bei dem Event nicht anmerken. Statt Herzschmerz stand beim Sundance-Trip offenbar Spaß auf dem Programm: Auf Instagram teilte die Kanadierin Eindrücke von verschneiten Pisten, ausgelassenen Snowboard-Runden und einer entspannten Massage. Ein weiteres Highlight: ein Auftritt von "Beautiful Things"-Sänger Benson Boone (23) beim Pop-up-Club von Tao, wo Nina gemeinsam mit Freunden feierte. Schon zu Silvester hatte die Schauspielerin gezeigt, dass sie ihr Single-Leben aktiv gestaltet. Auf einer Yacht vor St. Barts verbrachte sie den Jahreswechsel mit Influencerin Alix Earle (25) und einer Gruppe von Freundinnen, tanzte im Bikini an Deck und posierte strahlend für Fotos.

Seit dem Beziehungsende mit Shaun gibt es immer wieder Spekulationen um Ninas Privatleben. Vor rund vier Monaten hatte Nina jedoch allen Liebesgerüchten mit Zac Efron (38) eine klare Absage erteilt. Als Paparazzi sie am Flughafen LAX auf ein mögliches Techtelmechtel mit dem High School Musical-Star ansprachen, reagierte die Schauspielerin schlagfertig. "Die Vorstellung ist wirklich abwegig", sagte sie laut TMZ und lachte herzlich über die angebliche Romanze. Die Yachtfotos, die damals kursierten, bedeuteten offenbar nichts weiter als Freundschaft.

Getty Images Nina Dobrev und Shaun White

Getty Images Nina Dobrev bei einem Event in West Hollywood, Januar 2026

Instagram / keleighteller Chace Crawford, Miles Teller, Nina Dobrev, Zac Efron und Keleigh Teller im September 2025