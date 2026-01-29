"Reality-Modus": Dschungel-Jan Köppen ist von Ariel genervt

Im diesjährigen Dschungelcamp ist Ariel für reichlich Trubel verantwortlich. Seit der ersten Folge fällt sie durch Streitigkeiten mit ihren Mitcampern auf und sorgt immer wieder für Spannungen. Hinzu kommt, dass die Reality-Darstellerin fast täglich von den Zuschauern in die Prüfungen gewählt wird. Dabei liefert sie jedoch häufig schwache Ergebnisse ab. Moderator Jan Köppen (42) zeigte sich in einer Instagram-Fragerunde wenig begeistert von Ariels Verhalten: "Ich mag die Staffel, ich mag die Gruppe. Auch wenn wir wissen, dass eine Ariel doch sehr heraussticht und irgendwie ein bisschen nervt", erklärte er.

Auf Instagram gibt Jan auch preis, dass Ariel seiner Meinung nach anfangs wichtige Themen angesprochen habe, bevor sie in eine eher inszenierte "Reality-Modus"-Haltung verfiel. Dennoch lobt der Moderator die diesjährige Staffel und hebt hervor, dass alle Teilnehmer interessante Geschichten mit ins Camp bringen. "Ich habe das Gefühl, alle haben was zu erzählen", betonte er. Trotz Ariels polarisierendem Auftreten scheint für Jan das Gesamtbild der Gruppe stimmig zu sein, was ihn an den Geschichten und Erlebnissen der Teilnehmer begeistert.

Jan, der das Dschungelcamp seit 2022 moderiert, erlebt in diesem Jahr sicherlich so einige Herausforderungen. Dass ihm technische Pannen, wie zuletzt bei einer Live-Schaltung ins Camp, den Puls in die Höhe treiben, hat er offen zugegeben. Doch genau solche Momente machen für ihn den besonderen Reiz einer Live-Show aus. Als Nachfolger von Daniel Hartwich (47) an der Seite von Sonja Zietlow (57) hat sich der Moderator längst einen festen Platz im Herzen der Dschungelcamp-Fans gesichert – auch wenn er, wie bei Ariel, nicht mit seiner Meinung hinterm Berg hält.

IMAGO / STAR-MEDIA Jan Köppen, Moderator

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow