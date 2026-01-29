Peter Jacksons trauriger Grund für zwölf Jahre Filmpause

Peter Jackson (64) hat in einer Videobotschaft offenbart, warum er seit rund zwölf Jahren keinen neuen Spielfilm mehr für die große Leinwand gedreht hat. Der Regisseur, der mit der "Herr der Ringe"-Trilogie Filmgeschichte schrieb, meldete sich laut Moviepilot anlässlich des 25. Jubiläums von "Die Gefährten" zu Wort, bevor der Film samt Fortsetzungen weltweit noch einmal in zahlreichen Kinos gezeigt wird. In der Botschaft, die vor den Vorführungen läuft, spricht der Neuseeländer über den Tod seines langjährigen Kameramanns Andrew Lesnie im April 2015 und wie sehr ihn dieser Verlust aus der Bahn geworfen hat. Die Nachricht von dem Herzinfarkt des Australiers, mit dem er über acht Filme hinweg zusammenarbeitete, habe ihm den Boden unter den Füßen weggezogen.

In dem Clip, der unter anderem auf Instagram verbreitet wurde, erinnert sich Peter emotional an seine erste Begegnung mit Andrew. "Andrew Lesnie [...] kam, um 'Herr der Ringe' zu drehen. Ich hatte ihn vorher noch nie getroffen, aber er blieb", sagt der Regisseur. Die Zusammenarbeit sei schnell zu einer engen Partnerschaft geworden. Man habe sich zwar gestritten und viel diskutiert, aber "auf eine gute Art und Weise". Für den als Einzelkind aufgewachsenen Filmemacher sei der Kameramann "wie ein Bruder" gewesen. Der Herzinfarkt und Andrews Tod seien deshalb ein "schwerer Schlag" gewesen. Rückblickend erkenne er, dass er Spielfilme gemieden habe, weil er dafür eine neue, intensive Beziehung zu einem anderen Kameramann hätte aufbauen müssen.

In der Zwischenzeit war Peter vor allem als ausführender Produzent tätig, etwa bei "Mortal Engines", und widmete sich Dokumentarfilmen wie "They Shall Not Grow Old" und "The Beatles: Get Back". Nun verrät er in der Botschaft aber auch: Er wolle "neue Filme machen", und "der Tag kommt immer näher". Bereits im Juli 2025 erklärte der Filmemacher in einem Interview mit ScreenRant, dass er an drei verschiedenen Drehbüchern arbeite. Konkrete Projekte nennt er zwar nicht, doch als ausführender Produzent begleitet er den kommenden "Herr der Ringe"-Ableger "The Hunt for Gollum", bei dem Gollum-Darsteller Andy Serkis die Regie übernimmt.

Getty Images Peter Jackson, Regisseur, 2018

Getty Images Andrew Lesnie bei den American Society of Cinematographers Achievement Awards in Los Angeles, 2006

Getty Images Regisseur Sir Peter Jackson im März 2024 in London