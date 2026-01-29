Claire Danes' dritte Schwangerschaft war für sie ein Schock

Claire Danes (46) erinnert sich an einen Moment, der ihr den Boden unter den Füßen wegzog: In der Podcastshow "Good Hang" mit Amy Poehler (54) erzählt die Schauspielerin, wie sie mit 44 Jahren völlig überraschend von ihrer dritten Schwangerschaft erfuhr. Als sie den positiven Test in der Hand hielt, griff sie sofort zum Telefon und rief ihre Frauenärztin an – unter "krampfhaftem Weinen", wie sie schildert. "Es war ein reiner Nervenzusammenbruch", sagt Claire über diesen Augenblick.

Im Gespräch mit Amy erzählt die "Homeland"-Darstellerin, dass diese dritte Schwangerschaft alles andere als geplant war. "Nichts daran war geplant. Ich wusste nicht, dass das körperlich überhaupt noch möglich ist. Ich war 44", berichtet sie im Podcast. Besonders überraschend war die Nachricht auch, weil ihr Sohn Rowan nur nach zwei Runden künstlicher Befruchtung zur Welt kam, wie sie erklärt. Deshalb habe sie schlicht nicht mehr damit gerechnet, noch einmal auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Mit Ehemann Hugh Dancy (50) zieht sie heute Sohn Cyrus, ihren ältesten, Sohn Rowan und Tochter Shay groß, die 2023 geboren wurde. "Es ist ein Trip. Ich habe einen Teenager und ein Kleinkind zugleich", fasst Claire die besondere Familiensituation zusammen.

Neben dem ersten Schock beschreibt die Schauspielerin auch die emotionalen Seiten dieser späten Schwangerschaft. Sie habe sich zunächst seltsam beschämt gefühlt, erzählt sie – wegen ihres Alters und der Vorurteile, die damit verbunden sind. "Es war, als hätte ich etwas Unartiges gemacht", schildert Claire. "Ich bin beim Sex erwischt worden, obwohl ich das in meinem Alter eigentlich nicht mehr tun sollte." Heute sei sie glücklich darüber, dass am Ende alles gut ausgegangen ist. Sie schwärmt von dem bunt gemischten Familienalltag mit drei Kindern in unterschiedlichen Lebensphasen und dem Gefühl, mit ihrem Partner einen Menschen an der Seite zu haben, der sie glücklich macht.

Getty Images Claire Danes im Mai 2023

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy, Schauspieler

Getty Images Claire Danes, Schauspielerin