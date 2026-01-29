Pete und Elsie über Hochzeit und weitere Familienplanung

Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt schweben im Babyglück – und denken schon an die nächsten großen Schritte. Der Comedian und das Model, die im Dezember 2025 ihre Tochter Scottie begrüßten, sprachen jetzt mit Us Weekly über ihre Pläne. "Ich denke, natürlich sprechen wir über nächste Schritte und all das", sagte Pete. Doch zuerst wollen die beiden mit Scottie in einen Rhythmus kommen und, wie er es lachend formulierte, die berüchtigten ersten drei Monate meistern: "Du hältst sie einfach am Leben", erklärte er humorvoll.

Ganz ohne Blick nach vorne geht es aber nicht. Beide wünschen sich, dass Scottie eine große Schwester wird. "Wir wollen, dass sie auf jeden Fall eine Freundin hat", sagte der "Saturday Night Live"-Star. Elsie nannte den Geburtsprozess "absolut verrückt", zugleich aber "so bestärkend". Sie schwärmt von diesem ersten Monat mit Scottie: winzige Händchen, rasantes Wachstum, ein Gefühl, das sie kaum in Worte fassen kann. Und ja, der Gedanke an Baby Nummer zwei ist schon da. "Ich will es noch mal machen", gestand die Influencerin und fügte hinzu, dass der Zeitpunkt noch wahnsinnig klinge. Auf die Frage nach Hochzeit und einer ganzen Rasselbande legte Pete nach: "Ja, wir machen all das." Trotzdem gilt: Erst kommt der Alltag mit Scottie, dann alles Weitere.

Hinter den strahlenden Baby-News steckt auch eine persönliche Note: Der Name Scottie ist eine liebevolle Hommage an Petes Vater Scott, einen Feuerwehrmann, der bei den Anschlägen vom 11. September 2001 starb. Pete und Elsie hatten ihre Beziehung im Frühjahr öffentlich gemacht und waren seitdem immer wieder gemeinsam in New York unterwegs. Die beiden teilen privat gern kleine Einblicke, große Gesten sparen sie sich für besondere Momente. Nach der Geburt zeigten sie sich auf Social Media überwältigt von Glück – und gemeinsam freuen sie sich auf alles, was sie in ihrer gemeinsamen Zukunft als Familie erwartet.

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Töchterchen Scottie Rose

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" in Los Angeles