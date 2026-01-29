Jüngste im Dschungel: Pietro Lombardi nimmt Ariel in Schutz

Im Dschungelcamp kocht die Stimmung hoch – und mittendrin steht Ariel. Die Reality-TV-Bekanntheit sorgt seit Tagen für Diskussionen, weil sie im Camp immer wieder mit anderen Teilnehmern aneinandergerät und zudem noch Dschungelprüfungen verweigert. Jetzt schaltet sich Sänger Pietro Lombardi (33) ein. In seiner Instagram-Story nahm Pietro Ariel öffentlich in Schutz und kritisierte, dass sich die Dynamik im Lager zunehmend gegen eine Einzelne richte. "Man kann Ariel mögen oder nicht, sie sagt alles, was sie denkt, sie provoziert und hetzt und das ist auch alles nicht cool, aber was einfach nicht geht, ist, wenn plötzlich alle auf eine Person draufgehen. Vergesst nicht: Sie ist erst 22 Jahre alt. In dem Alter macht man Fehler. Habe ich auch gemacht, viele", erklärte er auf Instagram.

Pietro beließ es nicht bei seiner Mahnung. Der Sänger stellte seinen Followern auch eine direkte Frage zur heiß diskutierten "Fake-Lovestory", die im Camp kursiert. Auslöser ist Umut Tekin (28), der den Vorwurf in Umlauf brachte. Pietro will nun wissen, ob die Community glaubt, dass dieser Vorschlag tatsächlich von Ariel gekommen sein könnte. Mit dem Schritt auf Instagram verlagert er die Debatte vom Lagerfeuer ins Netz. Gleichzeitig setzt er ein Zeichen gegen das, was er als Gruppendruck empfindet, und rückt den Umgangston im Camp in den Fokus. Die Timeline füllt sich seitdem mit Stimmen, die die junge Kandidatin kritisieren – und mit solchen, die Pietro zustimmen und faire Spielregeln fordern.

Zwischen Ariel und Umut hatte es im Camp schon heftig gekracht, auch andere Kandidaten wie Evanthia Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) hatten ihre deutliche Meinung über die Reality-Darstellerin kundgetan. Die Lagerfeuer-Runden sind seitdem geprägt von spitzen Kommentaren und klaren Fronten. Abseits der TV-Bilder bleibt Ariel für viele vor allem das Gesicht, das aneckt – jemand, der sagt, was ihr in den Sinn kommt, und damit den Nerv der Mitcamper trifft. Pietro kennt den Reality- und Casting-Maschinenraum aus eigener Erfahrung und richtet den Blick auf das Persönliche: jung sein, stolpern, sich reiben, aus Fehlern lernen. Genau dort entscheidet sich, ob aus der Reizfigur im Camp eine Kandidatin wird, die ihren Platz findet – nicht nur im Team, sondern auch im Urteil der Zuschauer.

Collage: RTL, IMAGO / Panama Pictures Collage: Pietro Lombardi fordert etwas mehr Güte für Ariel

RTL Ariel, Gil und Eva, Dschungelcamp-Stars 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026