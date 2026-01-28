Eva Benetatou war vor Bachelor Affäre von verheiratetem Mann

Neuer Wirbel um Evanthia Benetatou (33): Während die Reality-TV-Bekanntheit aktuell im Dschungelcamp sitzt, trendet auf TikTok ein alter Mitschnitt aus Der Bachelor – und der hat es in sich. In einem Einzelgespräch mit Rosenkavalier Andrej Mangold (39) spricht Eva offen über eine frühere Affäre. Auf seine direkte Frage, ob sie so etwas schon einmal erlebt habe, erzählt sie, dass der Mann damals verheiratet gewesen sei. Das Gespräch stammt aus ihrer Bachelor-Zeit, sorgt aber jetzt im Netz für neue Diskussionen – mitten in der Phase, in der Evas Name ohnehin wegen Schlagzeilen rund um ihr Privatleben durch die Shows geistert.

In der Szene, die derzeit viral geht, beschreibt die ehemalige Bachelor-Kandidatin, wie es damals ablief. "Es war nicht cool. Er war verheiratet", sagt Eva in dem Clip. Auf Andrejs Nachhaken, ob sie davon wusste, antwortet sie: Der Mann habe es ihr selbst gesagt. Daraufhin habe sie ihn vor die Wahl gestellt. Kurz danach sei Schluss gewesen, dennoch folgte eine kurze On-off-Phase über zwei bis drei Monate. Drei Monate nach der endgültigen Trennung sei seine Frau schwanger gewesen. "Klar, das war ein unangenehmes Thema. Ich glaube, keine Frau ist stolz auf so etwas", sagt Eva in dem TV-Gespräch, das nun auf TikTok neu kursiert und für Gesprächsstoff in den Kommentaren sorgt.

Der Zeitpunkt des wiederaufgeflammten Clips könnte brisanter kaum sein. Im Camp steht Eva ohnehin im Fokus, seit ein One-Night-Stand mit Serkan Yavuz (32) öffentlich diskutiert wird, während dieser noch mit Samira Yavuz (32) verheiratet war. Der erste Kontakt zwischen Eva und Samira im Dschungel war zuletzt überraschend ruhig, doch die Spannungen blieben spürbar und lieferten reichlich Stoff für Analysen. Abseits der Formate präsentiert sich Eva in sozialen Netzwerken oft als zugewandte Mutter und enge Freundin, die auf Unterstützung im privaten Umfeld setzt. Wegbegleiter beschreiben die Reality-Darstellerin als jemanden, der Konfrontationen ungern eskalieren lässt und in schwierigen Momenten lieber auf kontrollierte Gesten setzt, statt laute Worte zu wählen.

Imago Eva Benetatou, November 2025

Getty Images Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp