Wieder Single: Walentina Doronina bestätigt ihre Trennung

Walentina Doronina (25) ist wieder Single. Die Reality-TV-Bekanntheit hat jetzt via Instagram die Trennung von ihrem Freund bestätigt und damit ein Ende der turbulenten Beziehung verkündet. Erst vor Kurzem hatte die Influencerin noch öffentlich gemacht, dass sie und ihr Partner in einer Liebeskrise stecken würden, an ihrer Beziehung aber arbeiten wollten. Nun zog die Influencerin jedoch einen Schlussstrich und teilte ihren Followern die Neuigkeit in ihrer Social-Media-Story mit. "Bevor hier irgendwelche Gerüchte entstehen, sage ich kurz selbst was dazu. Ja, ich war in einer Beziehung – und ja, ich habe mich getrennt", erklärte sie.

In ihrem Statement machte die 25-Jährige deutlich, dass die Entscheidung zur Trennung von ihr ausging. Sie habe beschlossen, nun ihren eigenen Weg weiterzugehen, wie sie weiter ausführte. Dabei schien die TV-Bekanntheit erleichtert über die Trennung zu sein. "Und ganz ehrlich, alleine und mit klarem Kopf fühlt sich gerade besser an als alles andere", schrieb sie in ihrer Story. Konkrete Gründe für das Beziehungs-Aus nannte Walentina jedoch nicht.

Noch vor wenigen Tagen hatten sich die Influencerin und ihr Partner gemeinsam auf der Aachener MediaNight gezeigt. Das Paar wirkte bei dem Event vertraut und innig, sie umarmten und küssten sich in der Öffentlichkeit. Doch der Schein trog offenbar, wie die Reality-TV-Bekanntheit gegenüber RTL einräumte: "Ich würde sagen, unsere Beziehung läuft aktuell sehr schwierig." Es seien Vorfälle passiert, "die nicht böse gemeint waren, aber einen bösen Beigeschmack haben und nicht in Ordnung sind", erklärte sie. Was genau vorgefallen war, ließ die Prominente offen.

Imago Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Walentina Doronina, Dezember 2025

Imago Walentina Doronina, November 2025