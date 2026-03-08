Dschungelkönig Gil: Olivia Jones wünscht sich anderen Sieger

Olivia Jones (56) hat sich kürzlich in der "NDR Talk Show" klar positioniert, was den Ausgang der vergangenen Dschungelcamp-Staffel betrifft. Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (52) machte die Drag-Ikone deutlich, dass sie mit dem Sieg von Gil Ofarim (43) nicht glücklich ist. Die Moderatorin hätte sich lieber einen Sieger gewünscht, "der nicht so umstritten ist". Noch lieber wäre ihr aber eine Frau als Gewinnerin gewesen. "Ich hätte mir eine Dschungelkönigin gewünscht – wie meine Freundin Hubert", erklärte Olivia.

Olivia kennt das Format aus eigener Erfahrung bestens. 2013 hatte sie selbst am Dschungelcamp teilgenommen und den zweiten Platz belegt. "Ich war die Dschungelprinzessin und die Dschungelkönigin der Herzen", sagte sie lachend. Die Teilnahme sei für sie ein "Karrierebooster" gewesen, der ihr bis heute viele Türen geöffnet habe. Ihre Begeisterung für Reality-TV setzt die Moderatorin nun auch gastronomisch um: Am 11. März eröffnet sie auf St. Pauli die erste "Reality-Bar" mit Dschungel-Motto auf der Reeperbahn – direkt gegenüber ihrer berühmten "Olivia Jones Bar".

Ähnlich kritisch sahen das auch die anderen Dschungelcamp-Kandidaten. Beim großen Nachspiel der RTL-Show durften alle zwölf Camper geheim abstimmen, wen sie selbst zur oder zum Dschungelkönig gekürt hätten. Für den Musiker Gil fiel das Ergebnis alles andere als schmeichelhaft aus: Die Mitcamper wählten ihn einstimmig auf den letzten Platz. "So beliebt bist du bei den Mitcampern", kommentierte Sonja Zietlow (57) trocken die überraschende Entscheidung. Aus Sicht der Gruppe wäre Gil als Erster aus dem Busch geflogen. Stattdessen hätten die Camper Hubert ganz nach oben auf den Thron gesetzt.

Collage: RTL, RTL/Julia Feldhagen Collage: Gil Ofarim und Olivia Jones

Joyn Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026