US-Schauspieler und Filmproduzent Scott Foley (46) weiß ganz genau, was Frauen wollen. Der 46-jährige dreifach-Papa ist ein echter Frauenschwarm – zumindest auf der Leinwand. Und dort durfte er seine Kussfähigkeiten bereits zahlreiche Male unter Beweis stellen. Nicht nur Scrubs-Hauptdarstellerin Sarah Chalke (42), sondern auch Grey's Anatomy-Star Kim Raver (49) hatten bereits am Set die Ehre. Doch bei einer scheint das gar nicht funktioniert zu haben, denn der Ex von Jennifer Garner (46) verrät: Supermodel Tyra Banks (45) küsste einfach nur unterirdisch!

"Sie hatte es einfach nicht drauf", offenbarte Scott in Andy Cohens (50) Late-Night-Show Watch What Happens Live. Weiter fügte er hinzu: "Ich denke, es war ihr erster Filmkuss, und ich war so aufgeregt. Aber der Kuss war viel intensiver, als er hätte sein müssen, was nicht immer schlecht ist… und die meisten von ihnen sind auch großartig, aber dieser war es nicht. Oh Gott, sie wird mich umbringen!" Im Jahr 2000 hatten der Schauspieler und das Supermodel am Set der TV-Serie "Felicity" romantische Filmküsse austauschen dürfen. Obwohl Scott total aufgeregt war, fehlte jegliche Leidenschaft zwischen ihnen, wie er weiter verriet. Für Scott war Tyra angeblich sogar der schlechteste Filmkuss aller Zeiten.

Doch vielleicht liegt es auch an ihm? Laut People konnte auch der Schauspieler beim Küssen nicht besonders hoch punkten. Wie "Scandal"-Schauspielkollegin Kerry Washington (42) einst in einer TV-Show angab, hat auch sie die Kuss-Szenen mit dem Schauspieler nicht gemocht.

Getty Images Tyra Banks bei "America's Got Talent" im September 2018

Getty Images Scott Foley, Schauspieler

Getty Images Tyras Banks im November 2018

