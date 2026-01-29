Unerwartete Szenen: Harry in Charles' Königs-Doku zu sehen

Unerwartete Bilder mit viel Gefühl: In der neuen Amazon-Dokumentation "Finding Harmony: A King’s Vision" über das Lebenswerk von König Charles III. (77) taucht überraschend auch Prinz Harry (41) auf – und das in einer rührenden Vater-Sohn-Szene. Zu sehen ist, wie Charles seinem jüngsten Sohn beim Angeln auf Balmoral zeigt, wie es geht. Die Doku erscheint am 6. Februar 2026 weltweit auf Prime Video, eine exklusive Vorführung fand bereits in Windsor Castle statt – ein Premiere-Abend am königlichen Wohnsitz, den der Palast als außergewöhnlich beschreibt. Neben Harry blitzt auch Prinz William (43) auf, ebenso kurze Momente von Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) aus den Krönungsfeierlichkeiten in London. Erzählt wird der 90-Minüter von Kate Winslet (50), die den Ton setzt zwischen persönlichem Rückblick und dringendem Appell.

Der Film greift die "Harmony"-Philosophie des Königs auf, die Charles bereits 2010 in seinem Buch "Harmony: A New Way of Looking at Our World" formulierte und die im Zuge der Veröffentlichung neu bei HarperCollins aufgelegt wird. Archivaufnahmen zeigen den Monarchen in Highgrove beim Eiersammeln im Hühnerstall "Cluckingham Palace" und bei einem Bekenntnis zu knusprigen Ofenkartoffeln – mit "Red Duke of York" als Favorit. Neben den Mini-Auftritten von Harry und William gibt es aber auch weitere intime Familienblicke: Die verstorbene Queen (†96) filmt einen jungen Charles in Home-Movie-Schnipseln, William liegt als Kind neben seinem Vater im Gras, später besucht er als Twentysomething mit ihm die Rinderherde auf Home Farm. In neuen Interviews warnt Charles allerdings eindringlich: Die Umweltlage gehe "rasant rückwärts", die Menschheit zerstöre ihre eigenen Lebensgrundlagen. "Nie zuvor war es für die Welt so wichtig, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Planeten zu schützen und ihm Priorität einzuräumen und unsere Beziehung zu ihm wiederherzustellen", so der König laut Hello!. Die Dokumentation beleuchtet zudem, wie The King’s Foundation in Dumfries House Projekte zu traditionellem Handwerk, nachhaltigen Textilien und Gemeinwesen vorantreibt.

Das angespannte Verhältnis zwischen Charles und Harry dominiert weiterhin die Schlagzeilen. Ihr letztes Treffen liegt bereits Monate zurück – im September 2025 saßen sie für gerade einmal 54 Minuten bei einer privaten Teerunde im Clarence House zusammen. Diese kurze Begegnung war das erste persönliche Aufeinandertreffen nach 19 langen Monaten der Funkstille. Die Entfremdung begann 2020, als Harry gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Meghan (44) spektakulär aus der königlichen Familie ausstieg und nach Amerika übersiedelte. Seitdem gleicht jede Annäherung einem diplomatischen Hochseilakt. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass der König seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (44) dazu aufgefordert habe, die Wogen zu glätten. Die zarten Archivbilder in der Dokumentation wirken wie schmerzhafte Erinnerungen an vergangene Zeiten, als zwischen Vater und Sohn noch ungetrübte Liebe herrschte.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William, 2005

Getty Images Prinzessin Charlotte und König Charles sprechen