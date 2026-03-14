Ungewohnt bodenständig: Britisches Königspaar ganz privat

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) zeigen sich bei einem Empfang in Schloss Windsor von ihrer ganz alltäglichen Seite. Bei der Veranstaltung zu Ehren der VJ-Veteranen, über die unter anderem der Mirror berichtete, eilt Charles zunächst mit schnellen Schritten durch die Gänge des Schlosses, offenbar auf dem Weg zu den wartenden Gästen. Plötzlich bleibt der Monarch stehen, dreht sich um und sucht mit dem Blick nach Camilla. Erst als er sicher ist, dass seine Frau hinter ihm ist und ihm folgt, setzt der König seinen Weg fort und begrüßt die Anwesenden. Ein kurzer Moment, der das royale Paar erstaunlich bodenständig wirken lässt.

Die Szene spielte sich bei einem Empfang anlässlich des 80. Jahrestags von VJ Day ab, bei dem Veteranen geehrt wurden, die im Pazifik im Zweiten Weltkrieg gedient hatten. Neben Charles und Camilla nahmen auch Prinz William (43), der Herzog von Edinburgh und die Herzogin von Gloucester an dem Termin in Windsor teil. Royal-Fans bekamen den kleinen Ehe-Moment per Video in den sozialen Netzwerken zu sehen und reagierten begeistert. Auf X kommentierte ein Nutzer, das Paar sei "wie jedes ganz normale Ehepaar" und bezeichnete die Situation als "süß". Eine andere Person schrieb: "Er vergewissert sich immer, dass sie da ist, bevor er geht."

Ganz überraschend kommt die Situation für Kenner des Paars nicht. Camilla hatte schon 2020 im Gespräch mit BBC Radio 5 Live verraten, dass ihr Mann für sein Tempo bekannt ist. "Er läuft und läuft und läuft. Er ist wie eine Bergziege, er lässt alle meilenweit hinter sich", schilderte die Königin damals. Moderatorin Emma Barnett witzelte daraufhin: "Also bist du der silberne Schwan und er die Bergziege?" Camilla stimmte lachend zu: "Ich bin der uralte silberne Schwan und er ist die Bergziege, ja!" Gleichzeitig schwärmte sie, Charles sei für sein Alter der "fitteste Mann", den sie kenne.

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Getty Images König Charles und Königin Camilla ei der Commonwealth-Day-Feier in der Westminster Abbey

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Getty Images König Charles in London

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Getty Images Königin Camilla und König Charles