König Charles möchte Harry und Meghan als Royals zurück

König Charles III. (77) will offenbar Frieden im Palast und holt dafür ausgerechnet Prinzessin Kate (44) ins Boot. Laut dem US-Blatt National Examiner habe der Monarch seine Schwiegertochter gebeten, die erhitzte Fehde mit Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) zu beenden – und so den Weg für eine Rückkehr des Paares in den royalen Kreis zu ebnen. "Was Charles angeht, so haben diese kleinlichen Dramen lange genug gedauert. Er hat keine Geduld mehr dafür", verrät ein Insider dem Blatt. Meghan und Harry leben seit 2020 in Kalifornien. Zuletzt begegneten sich Meghan und Kate im September 2022 bei der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. (†96)

Trotz aller Vorwürfe und Enthüllungen sei der König bereit, Meghan und Harry zu verzeihen. Er erkenne an, dass die beiden "viele Fehltritte" gemacht hätten. Aber: "Charles beschäftigt sich mit ernsten Gesundheitsproblemen, während er gleichzeitig die Monarchie führt, und er empfindet die Familienstreitigkeiten angesichts der Gesamtsituation als absolut lächerlich", so der Insider gegenüber dem National Examiner. Der König habe Kate demnach angewiesen, bei einem möglichen Neustart eine Schlüsselrolle zu spielen und den Kontakt zu der in Kalifornien lebenden Aussteiger-Royal und ihrem Mann vorsichtig zu erneuern. In Harrys Memoiren "Spare" war das angespannte Verhältnis zwischen seiner Frau und der Prinzessin von Wales ausführlich Thema, besonders der Streit um das Brautjungfernkleid von Prinzessin Charlotte (10) kurz vor der Hochzeit 2018. Meghan erinnerte im Interview mit Oprah Winfrey (71) daran, dass sie sich nach Berichten über angebliche Tränen ihrerseits unfair behandelt fühlte, obwohl Kate sich bei ihr entschuldigt habe und die Situation laut Meghan anders verlaufen sei, als es später in den Medien dargestellt wurde.

Kate und Meghan gelten als sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die ihre Rollen auf eigene Weise leben. Kate setzt privat auf ein ruhiges Familienleben mit ihren drei Kindern und meidet große öffentliche Einblicke in den Alltag. Meghan zeigt sich in Kalifornien häufiger unbeschwert, engagiert sich in Projekten rund um Medien und Wohltätigkeit und teilt Momente mit Harry und den Kindern selektiver über eigene Kanäle. Zwischen Vater und Sohn gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Anläufe für Annäherung. Für alle Beteiligten steht nach außen sichtbar im Vordergrund, persönliche Grenzen zu wahren und gleichzeitig Raum für Gespräche offenzuhalten.

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie