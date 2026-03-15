Baby da: Aneta Sablik ist nach Fehlgeburten erstmals Mama

Aneta Sablik (37) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die DSDS-Siegerin von 2014 verkündete die freudige Nachricht jetzt auf Instagram und teilte dort mehrere emotionale Fotos mit ihrem Neugeborenen. Auf den Bildern hält die 37-Jährige ihr Baby, das einen weißen Strampler trägt, liebevoll im Arm. Das Gesicht ihres Kindes zeigt sie allerdings nicht – auch über das Geschlecht, den Namen und das genaue Geburtsdatum des kleinen Erdenbürgers hüllt sich Aneta bislang in Schweigen. Vater des Kindes ist ihr Freund Jakob Hartmann, mit dem die Sängerin seit etwa einem Jahr zusammen ist.

In einem emotionalen Text teilt sie ihre Gedanken. "In dem Moment, als sie dich auf meine Brust legten, hat sich die Welt nicht gedreht – sie hat stillgestanden. Und in dieser Stille wurde alles neu", schreibt Aneta und fügt hinzu: "Alles, was vorher grau war, wurde hell. Alles, was keinen Sinn hatte, fand plötzlich seinen Platz. Als hätte das Leben leise geflüstert: dafür. Die ganze Welt könnte ohne Sonne sein – doch dein Licht reicht aus, um mein ganzes Universum zu erhellen." Ihre Worte lassen erahnen, wie schwer der Weg zu diesem glücklichen Moment war. Die Schwangerschaft war für die Künstlerin von großen Ängsten begleitet, nachdem sie zuvor bereits zwei Fehlgeburten durchmachen musste. "Ich habe Angst davor, dass es nochmal passieren könnte und bete jeden Tag zu Gott, dass alles gut geht", hatte sie im Oktober gegenüber RTL erklärt. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass ihr Kind wohlauf zur Welt gekommen ist. "Du bist mein Warum. Mein Neubeginn. Mein hellster Morgen", richtete Aneta abschließend liebevolle Worte an ihr Baby.

Die erste Fehlgeburt erlitt Aneta Anfang 20 mit ihrem damaligen Freund. "Ein Teil von mir ist damals auch gestorben", erzählte sie im Interview. Die zweite Fehlgeburt ereignete sich 2014, nur drei Wochen vor der ersten Mottoshow bei "Deutschland sucht den Superstar". "Ich war am Boden zerstört. Aber der Traum vom DSDS-Sieg gab mir die Kraft, weiterzumachen", erklärte sie. Damals kämpfte die Sängerin auch mit Bulimie und fühlte sich zu dick. Nach diesen schweren Erfahrungen hatte sie nicht mehr damit gerechnet, überhaupt noch einmal schwanger zu werden. Mit ihrem Partner Jakob ist sie mittlerweile seit gut einem Jahr zusammen, verheiratet sind die beiden bislang nicht.

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Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Sängerin

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Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, 2026

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Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Musikerin