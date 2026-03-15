Prinz William spricht wohl Fotoverbot mit Cousinen aus

Prinz William (43) soll hinter den Palastmauern eine deutliche Anweisung gegeben haben: Die Mitglieder der engeren Königsfamilie sollen sich laut einem Bericht der Zeitung Daily Express bis Ende des Jahres nicht mehr gemeinsam mit seinen Cousinen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) fotografieren lassen. Der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway hält diese Forderung für durchaus plausibel. Wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte, sei William sehr besorgt um die Monarchie. "Fotos mit Beatrice und Eugenie könnten mehr Fragen aufwerfen, als dem Königshaus derzeit lieb ist", so der Royal-Kenner. Der Grund für die Distanzierung liegt im Skandal um den Vater der Prinzessinnen, Andrew Mountbatten-Windsor (66), der durch seine Verwicklung in die Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) tief gefallen ist und alle Ämter sowie seinen Prinzentitel verlor.

Craig geht davon aus, dass Beatrice und Eugenie keine "working royals" mehr werden. Frühere Spekulationen, die beiden Töchter Andrews könnten eines Tages royale Aufgaben übernehmen, "scheinen als Möglichkeit ausgeschieden", erklärt der Experte. Dies passe zu den Plänen von König Charles III. (77), die Königsfamilie zu verschlanken. Wie lange sich die Schwestern noch mit ihren Prinzessinnentiteln schmücken dürfen, ist dem Verfassungsexperten zufolge fraglich. Craig hält es für möglich, dass William die Titel aberkennt, sobald er einmal König ist – möglicherweise auch bei seinem Bruder Prinz Harry (41) und dessen Frau Herzogin Meghan (44) sowie deren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4).

Williams Cousinen wuchsen als Teil der erweiterten königlichen Familie auf. Beatrice ist mit dem italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (42) verheiratet und hat zwei Töchter, während Eugenie mit dem Geschäftsmann Jack Brooksbank (40) verheiratet ist und zwei Söhne hat. Bei ihrer Hochzeit erhielt sie viel Zuspruch, als sie ein am Rücken weit ausgeschnittenes Kleid wählte, das ihre Operationsnarben zeigte. Die 35-Jährige hatte sich bereits als Kind schweren Eingriffen an der Wirbelsäule unterziehen lassen müssen. Die Kinder beider Schwestern tragen allerdings keine Prinzen- und Prinzessinnentitel. "Es sieht nach einer sehr kleinen Royal Family in der Zukunft aus", prognostiziert der Royal-Experte.

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Getty Images / Temilade Adelaja - WPA Pool, IMAGO / Capital Pictures / Nils Jorgensen Collage: Prinz William, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie

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Getty Images Die royale Familie 2017 in King's Lynn

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Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit