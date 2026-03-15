Lilibets geheimer Spitzname für Papa Prinz Harry enthüllt

Zum Weltfrauentag teilt Herzogin Meghan (44) einen besonders süßen Familienmoment mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (4) - und enthüllt dabei ganz nebenbei den bisher unbekannten Kosenamen, den die Kleine für Papa Prinz Harry (41) benutzt. Auf Instagram postet Meghan ein neues Foto vom Strand in Kalifornien, das sie und Lilibet barfuß im Sand zeigt. In der Bildunterschrift schreibt sie: "Für die Frau, die sie eines Tages sein wird… Fröhlichen internationalen Frauentag" und kreditiert das Foto mit den Worten "Papa Sussex". Damit macht Meghan öffentlich, wie die Vierjährige ihren berühmten Vater im Alltag nennt – und löst bei Royal-Fans einen echten Niedlichkeitsalarm aus.

Der Spitzname ist keineswegs ungewöhnlich im Hause Windsor. Harry selbst nennt seinen Vater König Charles III. (77) "Pa". Auch die Kinder von Prinz William (43) – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – rufen ihren Vater "Papa", schreibt das Magazin Hello!. Charlotte sorgte 2023 beim Coronation Concert in Windsor Castle für einen rührenden Moment, als sie ausrief: "Schau! Da ist Papa!", nachdem sie William auf der Bühne entdeckt hatte. "Das Experimentieren mit Spitznamen für die Eltern jenseits der üblichen Bezeichnungen 'Mami' und 'Papa' ist ein normaler Bestandteil der Sprachentwicklung", sagt Kinderpsychologin Dr. Sasha Hall. Dass Meghan den Spitznamen in ihrem Post verwendet, zeigt, dass die Familie diese liebevolle Anrede aktiv fördert und als Teil ihrer "privaten Familiensprache" betrachtet.

Die enge Bindung zwischen Lili und Harry wurde bereits mehrfach öffentlich sichtbar. Am Valentinstag teilte Meghan ein Foto ihrer Tochter im Ballettdress in den Armen ihres Vaters im Garten ihres knapp 25 Millionen Euro teuren Anwesens. Harry strahlte seine rothaarige Tochter auf dem Schnappschuss liebevoll an. Über ihren Ehemann als Vater sagte Meghan 2024 bei einem Panel in Austin: "Mein Mann ist so ein engagierter Vater und so eine Unterstützung für mich und meine Familie. Das nehme ich nicht als selbstverständlich hin. Das ist ein echter Segen." Dass Meghan und Harry mit Archie (6) und Lili ihr neues Leben an der US-Westküste bewusst familiär gestalten, spiegelt sich auch in solchen liebevollen Details wider – inklusive eines Kosenamens, der nun offiziell das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat.

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Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

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https://www.instagram.com/p/DVo4mqXEhaB/ Weltfrauentag 2026: Herzogin Meghan und Tochter Prinzessin Lilibet gemeinsam am Strand

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Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison