Quinton Aaron kämpft: Rückenmarksschlaganfall überwunden

Große Erleichterung und weiterhin banges Warten: Quinton Aaron (41), bekannt aus dem Film The Blind Side an der Seite von Sandra Bullock (61), liegt seit etwa einer Woche in einem Krankenhaus in Atlanta. Der Schauspieler wurde nach einem medizinischen Notfall eingeliefert, als er in seinem Wohnhaus stürzte. Nun bestätigte seine Familie, dass ein Rückenmarksschlag die Ursache war. "Er ist wach, aufmerksam und auf dem Weg der Besserung", heißt es in einem aktuellen Familien-Statement, das unter anderem von TMZ verbreitet wurde. Enge Angehörige sind an seiner Seite, die Behandlung läuft, und offizielle Updates sollen weiterhin folgen.

Zuvor war in einer Spendenaktion von einer schweren Blutinfektion und lebenserhaltenden Maßnahmen die Rede gewesen. Sein Management betonte gegenüber der Daily Mail, Quinton werde "exzellent medizinisch versorgt" und sei im Kreis seiner Liebsten. Die Familie stellt klar, dass nur sie selbst und die von ihr benannte Sprecherin Liana Mendoza als verlässliche Quellen gelten. Gleichzeitig mahnt sie zur Vorsicht vor Falschinformationen, die in Umlauf geraten könnten. In dem Statement heißt es unmissverständlich, dass Berichte über seinen Gesundheitszustand, die nicht über die autorisierten Kanäle laufen, nicht als Fakten zu verstehen sind. Medizinerinnen und Mediziner prüfen weiterhin, wie es zu dem Rückenmarksschlag kam.

Der "The Blind Side"-Star hatte zuletzt mit einer beeindruckenden Gewichtsabnahme von rund 200 Pfund Schlagzeilen gemacht und offen über frühere gesundheitliche Baustellen gesprochen, darunter Herzprobleme und Diabetes. Anfang des vergangenen Jahres musste er bereits einmal wegen starker Symptome in eine Klinik, konnte sich jedoch erholen. Privat fand Quinton in Ehefrau Margarita Halt und sprach darüber, wie sehr ihn ihr Rückhalt auf seinem Gesundheitsweg motiviert. Auch aus seinem Umfeld heißt es, dass die Anteilnahme, Gebete und Genesungswünsche, die ihn seit Tagen erreichen, der Familie Kraft geben und Quinton den Fokus auf seine Erholung behalten lässt.

Stewart Cook/REX/Shutterstock Quinton Aaron beim Carousel of Hope Ball in Los Angeles 2016

Instagram / officialquintonaaron/ Quinton Aaron im im Oktober 2025

Getty Images Sandra Bullock und Quinton, 2013