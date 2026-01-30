Nicola Peltz-Beckham bekommt wohl Millionen als Taschengeld

Nicola Peltz-Beckham (31) kassiert angeblich jeden Monat eine Million Dollar – und das direkt von Papa Nelson. Das pikante Detail machte Journalistin Marina Hyde im Podcast "The Rest Is Entertainment" öffentlich. Dort sagte sie: "Ich höre, dass er zu ihnen gesagt hat: 'Ich gebe meiner Tochter eine Million Dollar monatlich'." Während Nicola mit Ehemann Brooklyn Beckham (26) in ihrem Haus in Los Angeles lebt, soll er seine berühmte Familie zuletzt brüsk ausgebootet haben. Der 26-Jährige erklärte auf Social Media, er stelle seine Frau über alles.

Denn während die Beckhams laut Marina ihrem ältesten Sohn "viel, aber nicht wahnsinnig viel" Geld geben, soll Nelson Peltz – geschätztes Vermögen 1,6 Milliarden Dollar – großzügig einspringen. Berichte verweisen zudem auf einen Ehevertrag, der das Peltz-Vermögen absichern soll, nachdem der Unternehmer bereits rund 3,5 Millionen Dollar für die Hochzeit 2022 ausgegeben haben soll. Die Luxusvilla, in der das Paar wohnt, wird Nicola zugerechnet. Parallel geistert weiter die alte Kleidergeschichte durchs Netz: Statt eines Kleids von Schwiegermutter Victoria (51) trug die Schauspielerin am großen Tag Valentino (†93). In einem Elle-Interview schwärmte Nicola später über die Anproben in Rom: "Es war einfach ein Traum."

Nelson gilt als Macher, der aus dem Familienbetrieb ein Milliardenimperium und später als aktivistischer Investor Karriere gemacht hat. In der großen Patchwork-Familie mit zehn Kindern teilen sich Unternehmer, Designer und Sportler den Stammbaum – darunter Brad Peltz, ein ehemaliger Eishockeyspieler, und Brittany, die Kindermode entwirft. Nicola pflegt eine enge Bindung zu ihrem Vater, während sie mit Brooklyn öffentlich gern das Teamspiel betont. Der Koch- und Fotografie-Fan zeigt auf Social Media Alltagsszenen, sie setzt auf gemeinsame Haustiermomente und Freundschaftsrituale. Wer die beiden privat erlebt, sieht viel Familiennähe – nur offenbar mit sehr unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie Unabhängigkeit finanziell aussehen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Peltz-Beckham, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr Vater Nelson Peltz, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, 2023