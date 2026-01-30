Gil Ofarim gewinnt im Dschungel zunehmend Sympathien

Seit knapp einer Woche zeigt sich Gil Ofarim (43) im australischen Busch als auffallend ruhiger Charakter. Der Sänger, dessen Teilnahme im Vorfeld für heftige Kritik und Boykottaufrufe unter einigen RTL-Zuschauern gesorgt hatte, sitzt neben Kandidaten wie Nicole Belstler-Boettcher (62), Stephen Dürr (51) oder Eva Benetatou (33) im Dschungelcamp. Selbst bei Provokationen bleibt Gil gelassen und erklärt dazu im Dschungeltelefon: "Man muss mich nicht lieben, aber Respekt beiderseits ist schön." Während die Mitcamper den Musiker zunehmend als "ehrlich" wahrnehmen, wächst auch außerhalb des Camps die Zahl der Zuschauer, die ihm Sympathien entgegenbringen.

Auf Instagram feiern viele Nutzer Gils stoische Haltung bei Auseinandersetzungen. "Gils Selbstbeherrschung gegenüber Ariel ist bewundernswert", heißt es in einem Kommentar. Andere fordern sogar Konsequenzen für die wiederholten Spitzen: "Es wird Zeit, dass der Anwalt von Gil rechtlich gegen Ariel und den Sender vorgeht, weil sie ihn immer wieder als Verbrecher betitelt. Das geht zu weit!" Gleichzeitig halten einige Fans den Kurs des Sängers für kalkuliert. "Ich kann es nicht fassen, dass Gils Taktik echt aufgeht bei den Zuschauern. Er ist nur so angepasst und umgänglich, um sein Image wieder aufzupolieren! Checkt ihr das nicht? Er hält den Kopf unten und versucht nirgendwo anzuecken, um sich als der Geläuterte zu geben", schreibt ein Nutzer. Während die einen Gils Zurückhaltung feiern, kaufen andere ihm das plötzliche "Heldentum" nicht ab.

Der Musiker gehört in dieser Staffel des Dschungelcamps definitiv zu den Kandidaten, die am meisten unter Beobachtung stehen. Zu Gils Befürwortern gehört ohne Zweifel Ex-Camper Thorsten Legat (57), der sich zuletzt in "Die Stunde danach" positiv über Gil äußerte. "Er hat so viel Biss", lobte Thorsten den Sänger und merkte an, dass im Kampf um die Krone auch mit Gil zu rechnen sei.

Imago Gil Ofarim, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidat 2026

RTL Gil Ofarim und Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026