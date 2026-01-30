Das sind Elena Miras' "Make Love, Fake Love"-Favoriten

Elena Miras (33) ist bei Make Love, Fake Love auf der Suche nach der großen Liebe. Unterstützung bekommt der Reality-TV-Star in der neunten Folge dabei von ihrer Freundin Cecilia Asoro (29). Gemeinsam nehmen die beiden die Kandidaten unter die Lupe und sortieren ihre Favoriten. Alex Z., Patrick und Johannes haben es der 33-Jährigen angetan. Vor allem letzterer beeindruckt sie mit seiner direkten Art und seinem offensichtlichen Interesse: "Johannes ist einfach Bombe", schwärmt sie in der Sendung. Auch Cecilia zeigt sich überzeugt: "Den finde ich super. Er ist auch jemand, der frei Schnauze ist, er sagt direkt, was er denkt." Sie scheint sich sicher, dass er Single ist – genauso wie Elena. Damit die Schweizerin für sich klären kann, ob etwas Ernstes mit ihm entstehen könnte, arrangiert die ehemalige The Summit-Teilnehmerin ein Date für die beiden.

Doch nicht alles ist so, wie es scheint. Trotz der Funken, die zwischen Elena und Johannes beim gemeinsamen Date am Strand sprühen und der Überzeugung, dass Johannes Single ist, verbirgt sich hinter seiner Fassade ein großes Geheimnis. Der Maler & Lackierer ist in Wirklichkeit gebunden, was den Verlauf der Show in eine ganz neue Richtung lenken dürfte. Cecilia gibt zudem zu, dass bei einem anderen Kandidaten, Patrick, ein gewisses Fragezeichen bleibt: "Er gibt mir das Gefühl, dass er von den Männern am meisten schon sich geöffnet hat und Gefühle hat, aber irgendwas ist bei Patrick, wo ich sage, ich brauche noch mal die Zeit, mit dem zu reden und muss da noch mal genauer hinschauen." Bei Ferris hingegen äußert sie klare Zweifel: "Ferris ist der geilste Typ überhaupt, aber er ist viel zu jung. Und ich sage, der hat auch eine Freundin."

Dass Johannes vergeben ist, kam bereits vor etwa zwei Wochen ans Licht. In der Vergebenen-Villa lief ein Zusammenschnitt, in dem er Elenas Lachen nachahmte – inklusive übertriebenem Grunzen. Diese Szene sorgte für lautes Gelächter bei Christina B. und wurde zum echten Schlüsselmoment. "Okay, Johannes und Christina B., die gehören zusammen", war sich die Runde sicher. Seine Freundin konnte ihr Geheimnis nicht länger für sich behalten und gestand lachend: "Ja, okay, es ist meiner!" Im Einzelinterview verriet sie später: "Das Video war einfach der perfekteste Moment, das zu droppen und das hat sich so gut angefühlt." Damit war das Rätsel um seinen Beziehungsstatus gelöst.

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Cecilia Asoro und Elena Miras, "Make Love, Fake Love" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Johannes