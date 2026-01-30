Nicola Peltz' süße Meinung über Brooklyn Beckhams Schwester

Mitten im aktuellen Familiendrama der Beckhams dürfte Nicola Peltz-Beckham (31) nun besonders eine Person schmerzlich vermissen. Schon kurz nach ihrer Hochzeit mit Brooklyn Peltz-Beckham (26) schwärmte sie davon, wie sehr sie sich Harper Seven Beckham (14) als kleine Schwester gewünscht hatte. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Times aus dem Jahr 2022, das derzeit wieder die Runde macht, sprach die Schauspielerin offen über ihre enge Verbindung zur jüngsten Tochter von Victoria (51) und David Beckham (50). Die Journalistin Polly Barton, die das Gespräch damals führte, erinnerte sich nun in einem Gastbeitrag für Grazia daran, wie sehr Nicola beim Thema Harper aufblühte.

"Ich wollte so gerne eine kleine Schwester haben, und Harper ist die Süßeste", schwärmte Nicola damals. Gleichzeitig fiel der Journalistin laut The Sun auf, dass sie Victoria und David in dem Interview nicht beim Namen nannte, sondern lediglich von "Brooklyns Mutter" und "Vater" sprach. Diese Details rücken nun erneut in den Fokus, nachdem Brooklyn zuletzt auf Instagram scharfe Worte an seine Familie richtete. Er warf seinen Eltern vor, seine Beziehung zu Nicola von Beginn an sabotiert zu haben. Besonders seine Mutter Victoria beschuldigte er, den Hochzeitstanz überschattet zu haben – ein Moment, der ihn bis heute verletze. Trotz der öffentlichen Kritik steht Brooklyn zu seinen Aussagen und erhält dabei wohl Rückhalt von Nicola und ihrer Familie.

Brooklyn und Nicola hatten ihre Nähe zu Harper bereits mehrfach öffentlich gezeigt, unter anderem mit liebevollen Geburtstagsgrüßen auf Instagram. Wie sich das Verhältnis zwischen der Teenagerin und dem jungen Ehepaar seit Brooklyns Statement entwickelt hat, bleibt jedoch offen. Harper zeigte sich zuletzt gemeinsam mit ihren Brüdern Romeo (23) und Cruz Beckham (20) sowie deren Partnerinnen an der Seite ihrer Eltern in Paris. Ob sich die Familie wieder annähern wird – oder ob Nicola ihre "kleine Schwester" Harper bald wiedersehen kann – bleibt wohl noch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham im Januar 2026 während eines Urlaubs

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Regan, Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria sowie Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige